Rätselhafter Auftritt: Jodie Foster mit Stock in New York

Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte diese Woche in New York City für Aufsehen: Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist Jodie Foster (63) mit einem Gehstock in Manhattan unterwegs gewesen und weckte damit Bedenken um ihre Gesundheit. Die Oscarpreisträgerin stützte sich sichtbar auf den Stock, während sie in der anderen Hand prall gefüllte Einkaufstüten trug. Mit Jeanshemd, olivgrüner Hose und einer quer über die Brust getragenen Umhängetasche wirkte ihr Outfit eher wie die Ausrüstung für eine ausgedehnte Wanderung als für einen schnellen Einkauf in der Großstadt. An ihrer Seite war ihre Ehefrau Alexandra Hedison (56), die der Schauspielerin beim Verlassen eines Blumenladens half und ihr einen Teil der Einkäufe abnahm.

Für Jodie ist es nicht das erste Mal, dass ein öffentlicher Auftritt Fragen aufwirft. Bei der Oscarverleihung 2018 bewegte sie sich gestützt auf Krücken über die Bühne – mit Jennifer Lawrence (35) an ihrer Seite. Damals scherzte sie, Meryl Streep (76) sei schuld an ihrer Verletzung. Ihr Pressesprecher klärte später auf, dass sie sich bei einem Skiunfall verletzt hatte und sich vollständig erholte. Zuletzt war die Schauspielerin bei den Golden Globes 2025 zu sehen, wo sie den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Serie oder einem TV-Film für ihre Rolle in "True Detective: Night Country" entgegennahm – begleitet von ihrem Sohn Kit.

Jodie und Alexandra sind seit zwölf Jahren verheiratet. Zuvor war die Schauspielerin 15 Jahre lang mit Filmproduzentin Cydney Bernard (73) zusammen, mit der sie zwei Söhne hat: Charlie und Kit. Über ihre Kinder sprach Jodie in der Vergangenheit stets mit großer Wärme. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte sie: "Ich habe ein psychologisches Bedürfnis, für meine Kinder ein wirklich sicheres, normales Leben zu schaffen, denn wenn mir in meiner eigenen Kindheit etwas gefehlt hat, dann war es genau das." Beide Söhne wuchsen in Los Angeles auf.

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Getty Images Jodie Foster bei einer Gesprächsrunde beim Marrakech International Film Festival, November 2025

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Getty Images Bei den 90. Academy Awards im Dolby Theatre: Jodie Foster und Jennifer Lawrence

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Getty Images Alexandra Hedison und ihre Partnerin Jodie Foster im April 2024