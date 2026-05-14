Cameron Diaz zieht drittes Baby in dieser Luxusvilla auf

Babyglück bei Cameron Diaz (53): Die Schauspielerin und ihr Mann Benji Madden (47) haben vor Kurzem die Geburt ihres dritten Kindes verkündet. Benji machte die Nachricht auf Instagram öffentlich und schrieb: "Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekanntzugeben. Willkommen auf der Welt, Sohn!" Zu Hause in Kalifornien warten bereits Tochter Raddix und Sohn Cardinal auf ihren kleinen Bruder. Die Familie lebt zurückgezogen in Montecito – in einem Anwesen, das sie 2022 für rund 14,7 Millionen Euro gekauft haben und das mit Kino, Spa-Raum, Pool sowie Blick auf Meer, Inseln und Berge wie gemacht für ruhige Familienmomente ist.

Ein Blick ins Zuhause von Cameron und Benji zeigt, warum es sich so gut als Rückzugsort eignet: Laut Vogue Australia verfügt die Villa über mehr als 1.000 Quadratmeter Wohnfläche mit sechs Schlafzimmern en suite, sieben vollwertigen Bädern und einer offenen Wohnküche mit angrenzendem Wohnbereich. Dazu kommen ein hauseigenes Kino, ein Spa-Raum und ein großzügiger Pool im Garten. Das Paar war zuvor in Beverly Hills zu Hause, zog aber für mehr Privatsphäre nach Montecito – ein Schritt, der mit Camerons Rückzug aus Hollywood zusammenfiel. "Für mich war es einfach etwas, das ich tun musste", sagte die "The Holiday"-Darstellerin beim Fortune's Most Powerful Women Summit 2024.

Privat ist die Familie nun zu fünft und hat mit Montecito einen ruhigen Hafen gefunden. Auch wenn Cameron wieder vor der Kamera steht – sie kehrte 2024 für den Netflix-Film "Back in Action" an die Seite von Jamie Foxx (58) ans Set zurück und hat unter anderem "Shrek 5" sowie eine noch unbetitelte Fortsetzung von "Troop Beverly Hills" in Planung – bleibt das Nest in Kalifornien der Mittelpunkt. Praktisch: Cameron besitzt weiterhin das frühere Farmhouse in Beverly Hills, das sie und Benji 2020 für 12,5 Millionen Euro gekauft haben. Für den Alltag setzen die Schauspielerin und der Musiker auf Privatheit und klare Grenzen nach außen, ganz im Sinne dessen, was Cameron bereits betonte: Der Aufbau einer Familie hat Priorität. Oder, wie Benji es auf Instagram ausdrückte: "Wir haben eine großartige Zeit."

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Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

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Getty Images Cameron Diaz und Benji Madden bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025

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Getty Images Cameron Diaz und Benji Madden