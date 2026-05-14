Dylan Sprouse und Barbara Palvin erwarten ihr erstes Baby

Nachwuchs für Dylan Sprouse (33) und Barbara Palvin (32)! Das Hollywoodpaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Beim Filmfestival in Cannes machten die beiden die freudige Nachricht jetzt offiziell – Arm in Arm schritten sie gemeinsam über den roten Teppich und zeigten dabei Barbaras Babybauch. Laut dem Portal TMZ soll der kleine Sprouse-Nachwuchs irgendwann im August oder September zur Welt kommen.

Für Dylan und Barbara ist es das erste Kind. Die beiden gelten seit ihrem Beziehungsbeginn im Jahr 2018 als eher zurückhaltendes Paar, das sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Umso überraschender war der Auftritt auf dem berühmten roten Teppich des Cannes-Festivals, mit dem sie ihre Schwangerschaft nun ganz bewusst in die Welt hinaustragen.

Das Paar gab sich im Jahr 2023 in Barbaras Heimat Ungarn das Jawort, nachdem Dylan ihr ein Jahr zuvor einen Heiratsantrag gemacht hatte. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der Disney-Serie "The Suite Life of Zack and Cody" bekannt, in der er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Cole Sprouse (33) zu sehen war. Barbara hat sich als eines der bekanntesten Supermodels der Welt einen Namen gemacht und war unter anderem auf dem Cover des Magazins Sports Illustrated Swimsuit zu sehen.

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Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei den Fashion Trust U.S. Awards im April 2025

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Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin backstage bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025

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Getty Images Dylan und Cole Sprouse im Juli 2008