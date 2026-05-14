Körper zu schwach: Leyla Heiter hat unerfüllten Kinderwunsch

An ihrem 30. Geburtstag macht Leyla Heiter eine sehr persönliche Nachricht öffentlich: Die Realitystar-Bekanntheit, die seit ihrer Hochzeit mit Mike Heiter (34) vor neun Monaten versucht, schwanger zu werden, kämpft mit gesundheitlichen Problemen, die ihren sehnlichsten Wunsch bisher verhindert haben. Gegenüber Bild spricht sie offen darüber, wie sehr sie das belastet: "Mein größter Wunsch ist es, Mama zu werden – am liebsten sogar von vier Kindern. Aber aktuell funktioniert es leider nicht so, wie wir uns das wünschen."

Leylas Arzt hat ihr bereits eine ernüchternde Botschaft überbracht. "Seit der Hochzeit versuchen wir es, aber meine gesundheitlichen Werte sind momentan nicht gut. Mein Arzt meinte sogar, mein Körper sei gerade zu schwach", erklärt sie. Erschwerend hinzu kommt ihre medizinische Vorgeschichte: "Dazu kommt meine Vorgeschichte mit Gebärmutterhalskrebs, weshalb das Thema Schwangerschaft generell schwierig und riskant ist. Das belastet mich natürlich sehr, weil ich mir nichts mehr wünsche als eine eigene Familie." Zusätzlich belasten sie fiese Kommentare im Netz: Weil sie durch Medikamente und Stress etwas zugenommen hat, wurde Leyla von Usern als "fett" beschimpft oder für bereits schwanger gehalten. Das alles habe sie sehr belastet: "Mike und ich saßen im Auto und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil mich das an einem wunden Punkt getroffen hat. Viele vergessen einfach, dass auch Menschen in der Öffentlichkeit Gefühle haben."

Inzwischen hat Leyla aktiv an ihrer mentalen Stärke gearbeitet – mit einer bewussten Auszeit und der Unterstützung eines Mentaltrainers. Sie zieht heute klarere Grenzen und lässt Hass weniger an sich heran. Zu ihrem Geburtstag wünscht sie sich vor allem eines: "Gesundheit, auch mentale Gesundheit, für mich, meine Familie und alle Menschen, die ich liebe. Das ist einfach das Wichtigste im Leben." Leyla ist durch ihre Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt geworden und führt seit ihrer Heirat mit Mike, der ebenfalls aus der Realitywelt stammt, den Nachnamen Heiter. Das Paar plant zudem, künftig auf Mallorca zu leben.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin