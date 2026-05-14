Meghan ist dagegen: Prinz Harry plant Sommer auf Balmoral

Prinz Harry (41) schmiedet offenbar große Sommerpläne – und die führen ihn ausgerechnet nach Balmoral! Wie das Magazin Closer berichtet, drängt der Herzog von Sussex darauf, in den Ferien mit Herzogin Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Archie (7) und Lilibet (4) auf das schottische Anwesen der Royals zu reisen. Dort hofft Harry demnach auf ein ganz persönliches Treffen mit König Charles (77), fernab von Kameras und offiziellem Protokoll. "Harry glaubt wirklich, dass Balmoral der Ort sein könnte, an dem die Dinge endlich beginnen, sich zu heilen", so ein Insider. Meghan soll jedoch weiterhin große Vorbehalte gegen einen längeren Aufenthalt im Vereinigten Königreich haben – vor allem, wenn die Kinder mit dabei sind.

Dem Bericht zufolge wollen Harry und Meghan den Sommer generell in Europa verbringen. Die frühere "Suits"-Darstellerin und der Invictus-Games-Gründer sollen dafür ihre frisch fertiggestellte Villa in Portugal als Basis nutzen und von dort aus zu Terminen und privaten Besuchen quer durch den Kontinent pendeln. Laut Closer plant die kleine Familie, kurz nach dem Schulende von Archie und Lilibet im Juni nach Europa zu fliegen. Ob es von dort tatsächlich nach Balmoral weitergeht, ist demnach noch offen. Für Meghan spielen bei all diesen Überlegungen vor allem Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Die Herzogin soll sich in Großbritannien weiterhin nicht wirklich wohlfühlen, heißt es. "Die Situation soll zu Spannungen zwischen dem Paar führen", erklärt die Quelle. Den aus Steuergeldern finanzierten Personenschutz hatten Harry und Meghan verloren, als sie Anfang 2020 als hochrangige Royals zurücktraten. Anfang dieses Jahres errang Harry jedoch vor Gericht das Recht auf staatlich finanzierten Schutz für sich und seine Familie bei Reisen in das Vereinigte Königreich.

Ein Blick zurück zeigt, wie selten Meghan zuletzt in Großbritannien war: Ihren letzten Aufenthalt hatte sie zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022. Harry sah seinen Vater zuletzt Ende 2025 bei einem kurzen Treffen in Clarence House, das weniger als eine Stunde dauerte; es gab Tee und kleine Geschenke, vollständig beigelegt ist der Familienzwist jedoch nicht. Balmoral ist seit Generationen der traditionelle Sommersitz der Windsors in den schottischen Highlands und gilt als abgeschiedener Rückzugsort der Familie. Neben möglichen Familienplänen hat Harry in diesem Sommer auch Termine im Blick: Er soll im Juli in Birmingham den Auftakt zu den Invictus Games 2027 begleiten. Zudem steht die Hochzeit von Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling an – eine private Feier, die für viele Royals ein Wiedersehen bedeuten dürfte.

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Getty Images Prinz Harry verlässt den High Court nach dem Verfahren gegen Associated Newspapers, Januar 2026

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019