Dänemarks Königin Margrethe II. hatte einen Herzinfarkt

Schockierende Nachrichten aus Dänemark: Die frühere Königin Margrethe (86) hat einen Herzinfarkt erlitten. Das dänische Königshaus gab jetzt in einer Pressemitteilung auf Kongehuset.dk bekannt, dass die 86-Jährige daraufhin ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert wurde. Margrethe soll das Wochenende dort verbringen, damit die Ärzte sie engmaschig beobachten und weitere Untersuchungen durchführen können. Laut dem Königshaus sei die frühere Monarchin müde, aber guter Dinge.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu ihrem Zustand gibt, will das Königshaus die Öffentlichkeit mit weiteren Informationen versorgen. Konkrete Details zu den Umständen des Herzinfarkts sind bislang nicht bekannt. Das Königshaus machte in seiner Pressemitteilung keine näheren Angaben dazu, wie oder wo Margrethe den Herzinfarkt erlitten hatte. Nur so viel wurde mitgeteilt: Sie wurde am Donnerstagnachmittag direkt ins Krankenhaus eingeliefert.

Margrethe hatte im Januar 2024 nach 52 Jahren auf dem Thron abgedankt – als erste dänische Monarchin seit fast 900 Jahren. Ihr ältester Sohn Frederik (57) bestieg daraufhin den Thron. Auch wenn sie nicht mehr Regentin ist, wird sie weiterhin als Königin bezeichnet. Margrethe ist Mutter von zwei Söhnen: Neben Frederik auch Prinz Joachim (56). Vergangenes Jahr erklärte eine Royal-Expertin gegenüber Bild, dass Margrethe seit ihrem Rücktritt gesundheitlich stark abgebaut habe.

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, November 2023

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Getty Images Königin Margrethe im November 2024

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Instagram / detdanskekongehus Margrethe von Dänemark im Februar 2024