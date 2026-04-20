Traurige Wende: Estee Williams' Baby kriegt kein Spenderherz

Das Schicksal der kleinen Estelle lässt niemanden kalt: Das Baby der Tradwife-Influencerin Estee Williams liegt seit Monaten im Krankenhaus, ist an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen und wartete zuletzt dringend auf ein Spenderherz. Jetzt gibt die Social-Media-Bekanntheit auf Instagram ein herzzerreißendes Update zum Gesundheitszustand ihrer sieben Monate alten Tochter: Estelle komme derzeit doch nicht für eine Herztransplantation in Frage – wegen einer Sepsis und einer schweren Blutgerinnungsstörung. Noch dazu ist die Kleine seit Anfang April auf Dialyse angewiesen. Das Medizinerteam habe sogar kurzzeitig über palliative Maßnahmen gesprochen, berichtet Estee.

Schon kurz nach der Geburt wurde bei Estelle ein sogenannter VSD, also ein Ventrikelseptumdefekt, festgestellt – ein großes Loch in der Herzscheidewand. Im November sollte eine Routine-OP das Problem eigentlich beheben, doch während des Eingriffs stellten die Ärzte fest, dass das Loch mit rund drei Zentimetern viel größer war, als gedacht. Estelles Herz, das eigentlich nur Walnussgröße haben sollte, war durch die ständige Überlastung bereits so groß wie eine Orange. Kurz vor Weihnachten 2025 hörte Estelles Herz plötzlich auf zu schlagen, die Kleine musste reanimiert und an eine ECMO-Lebensunterstützung angeschlossen werden. Seitdem hält ein sogenanntes Berlin Heart, ein externes Kunstherz für Kinder, ihren Kreislauf aufrecht.

Trotz aller Schwierigkeiten betont die Influencerin in ihren Storys immer wieder, wie dankbar sie für die Menschen sei, die in der Klinik Tag für Tag ihr Bestes geben: "Wir sind wirklich so gesegnet mit einem wunderbaren Team, das sich um unser Baby kümmert", schrieb sie. Ihr "kleines Wunderbaby", wie sie Estelle nennt, sei zwar seit fünf extrem anstrengenden Monaten im Krankenhaus, aber die Familie fühle sich von vielen helfenden Händen getragen. Während die Spezialisten nun versuchen, Estelles Organe nach und nach zu stabilisieren, wartet die Familie weiter auf die Chance, dass das Mädchen doch noch für eine Herztransplantation freigegeben wird.

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams und ihre Tochter, September 2025

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams, Tradwife-Influencerin

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