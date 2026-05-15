DSDS-Eklat: Dieter Bohlen schießt öffentlich gegen Constance

Dieter Bohlen (72) sorgt nach dem DSDS-Finale 2026 weiter für Gesprächsstoff: Auf Instagram schießt der Pop-Titan plötzlich scharf gegen Constance Dizendorf und zerlegt die Zweitplatzierte mit einer Attitüde, die viele Fans eher an die eines bockigen Schuljungen erinnert als an die eines gestandenen 72-Jährigen. Während zahlreiche Zuschauer die 19-Jährige als eigentliche Siegerin feierten und eine Zusammenarbeit mit dem Chefjuror forderten, zeigte sich der Musikproduzent streitlustig. Auf das Lob eines Fans, Constance sei "mega talentiert", antwortete Dieter nur knapp: "Find ich nicht". Wenig später legte er mit weiteren Kommentaren nach und entfachte damit einen Sturm der Entrüstung im Netz, der die Diskussionen um den Sieg von Menowin Fröhlich (38) fast in den Schatten stellt.

In weiteren Kommentaren machte der DSDS-Juror unmissverständlich klar, dass er keine Zukunft für Constance im Musikbusiness sieht. Als ein User behauptete, Sieger Menowin Fröhlich sei "Ende des Jahres Geschichte", konterte Dieter eiskalt mit "Constance gestern". Auf die Frage, was man von der Sängerin noch erwarten könne, schrieb er schnippisch: "Nix." Aussagen, die viele Fans fassungslos zurücklassen, zumal sich die Spannungen zwischen dem Musikproduzenten und der Teenagerin bereits durch die gesamte Staffel gezogen hatten. Schon im Casting hatte Dieter die Kandidatin bei ihrem Adele (38)-Auftritt unterbrochen und mit einem extrem drastischen Vergleich zu ihrer Mimik vor der Kamera bloßgestellt. Auch ihr Outfit mit Anzughose, Bluse und Krawatte war damals Fokus heftiger Kritik. Constance selbst beschrieb die harte Schiene des Jurors später als "extremst unfair", da sie sich eher optisch als musikalisch bewertet fühlte.

Trotz der öffentlichen Demütigung zeigt Constance nach der Show wahre Größe. Statt auf Dieters Provokationen einzusteigen, postete die Sängerin ein herzliches Dankeschön an ihre Community und zog ein positives Resümee: "Ich bin glücklich!" Während der Pop-Titan sich aktuell mit Manipulationsvorwürfen rund um den Sieg von Menowin herumschlagen muss, konzentriert sich die Zweitplatzierte lieber auf ihre eigene Reise. Ob Dieter mit seinem harten Urteil recht behält oder ob Constance den Trotz ihrer Fans in Charterfolge ummünzen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, dass das Tischtuch zwischen dem DSDS-Urgestein und seinem Vize-Star wohl endgültig zerschnitten ist.

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Collage: Getty Images, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Dieter Bohlen und Constance Dizendorf

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Getty Images Dieter Bohlen, Bushido und Menowin Fröhlich bei der DSDS-Halbfinalshow in den MMC Studios, Köln, 2. Mai 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen