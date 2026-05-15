Yvonne Woelke teilt Richtigstellung zur Trennung von Peter

Yvonne Woelke (46) hat sich jetzt via Instagram zu ihrer Trennung von Peter Klein (59) geäußert und dabei eine wichtige Klarstellung vorgenommen. In ihrer Story stellte die Sängerin klar, dass die fehlende Zweisamkeit in der Beziehung nicht auf Peter zurückzuführen sei. "Ich habe nie behauptet, dass Peter der Grund dafür war, warum wir keine Zweisamkeit hatten. Ich habe immer gesagt, dass mein Kopf einfach nicht frei war. Das bedeutet also, dass es an mir lag", schrieb sie dort. Außerdem versicherte sie ihren Fans, dass es Peter gut gehe: "Bei Peter läuft alles super, auch wenn damals jemand etwas anderes behauptet hat. Das war schlichtweg nicht wahr."

In ihrer Story berichtete Yvonne zudem von schweren persönlichen Belastungen, die sie in dieser Zeit erlebt habe. "Der Grund, warum ich mich immer weiter zurückgezogen habe, war, dass ich mental einfach nicht frei war", erklärte sie. Auch von Hass und "hinterhältigen Manipulationen" sprach sie offen: "Andere wären an dem Hass und den hinterhältigen Manipulationen schon zugrunde gegangen." Mit den Worten: "Ich hoffe, das ist jetzt eindeutig!" schloss sie ihre Richtigstellung ab.

Vor wenigen Tagen hatte Yvonne in einem Interview aber noch deutlich andere Akzente gesetzt. Sie sagte, dass schon "mindestens drei bis vier Monate" nichts mehr im Bett gelaufen sei. Sie erklärte auch, was sie für die gescheiterte Beziehung verantwortlich machte: "Schuld war in erster Linie Peters ständige Eifersucht, die mich sehr getroffen hat und letztendlich der Grund für das Liebes-Aus war." Außerdem hatte sie betont, dass sie den Hass im Netz gegen ihre Beziehung nicht mehr ausgehalten habe.

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Getty Images Yvonne Woelke bei der Berlin-Premiere von "Landman" Staffel 2 im Zoo Palast

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025