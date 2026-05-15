Alle Infos zum "Wer wird Millionär?"-Zocker-Special

Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, wird es bei RTL besonders spannend: Günther Jauch (69) lädt zum großen Zocker-Special von Wer wird Millionär? ein – und dieses Mal geht es gleich um doppelt so viel wie üblich. Statt der regulären eine Million Euro kämpfen acht Kandidaten um satte zwei Millionen Euro. Wer ein Risiko eingeht und alles richtig beantwortet, kann sich also über einen Höchstgewinn der Extraklasse freuen. Los geht es um 20:15 Uhr bei RTL, parallel dazu ist die Sendung auch im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Beim Zocker-Special gelten deutlich strengere Regeln als in den regulären Folgen. Wer alle vier Joker behalten möchte, muss die ersten neun Fragen ohne jegliche Hilfe richtig beantworten. Wird vorher bereits ein Joker eingesetzt, verfallen die übrigen drei automatisch und alle weiteren Fragen müssen ohne Unterstützung gemeistert werden, wie Quotenmeter berichtet. Das Risiko ist also deutlich höher – dafür winkt am Ende auch eine besondere Belohnung: Wer alle 15 Fragen richtig beantwortet, kann diesmal sogar zwei Millionen Euro gewinnen.

"Wer wird Millionär?" gehört seit 1999 zum festen Bestandteil des RTL-Programms. Moderator Günther führt seitdem durch die Sendung und hat das Format über die Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Quizshows Deutschlands gemacht. Neben regulären Ausgaben bereichern immer wieder Specials das Programm – vom Prominenten-Special über ein Oster-Special bis hin zum Muttertags-Special.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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Getty Images Günther Jauch, Moderator