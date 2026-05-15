Hayden Panettieres Mutter wehrt sich gegen ihre Vorwürfe

Der Familienstreit rund um Schauspielerin Hayden Panettiere (36) wird immer öffentlicher. Anlass ist Haydens kommendes Buch "This Is Me: A Reckoning", für das die 36-Jährige derzeit auf Promotour ist. Im Zuge dieser hat sie verschiedene Aussagen über ihre Entfremdung von ihrer Mutter Lesley Vogel (70) gemacht, die einst auch ihre Karriere managte. Jetzt schlägt Lesley zurück: Gegenüber Page Six äußerte die 70-Jährige, dass sie glaube, "das aktuelle Drama diene teilweise dazu, Bücher zu verkaufen."

In dem Interview mit Page Six spricht Lesley von "20 Jahren Trauma" und erklärt, auf Anraten von Fachleuten den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen zu haben. Sie beschreibt außerdem einen bestimmten Persönlichkeitsstil, ohne Hayden dabei direkt beim Namen zu nennen: "Es gibt einen Persönlichkeitsstil, der sich als Kontrollbedürfnis, Anspruchsdenken und mangelnde Empathie manifestiert. Die größte Angst dabei ist, dass jemand die Maske, die man der Welt zeigt, durchschaut." Darüber hinaus sagte sie: "Wenn jemand geht, beginnt die Verleumdungskampagne – Anschuldigungen, Wut, Herabsetzung, Gaslighting und so weiter sind die klassischen Zeichen dieses Verhaltensmusters." Dennoch lässt die Mutter auch Hoffnung durchblicken: Es gebe "immer noch einen Funken Hoffnung", dass Hayden ebenfalls ihren Weg zum inneren Frieden finde.

Der Streit zwischen Hayden und ihrer Mutter hat einen besonders tragischen Hintergrund. Im Februar 2023 starb Haydens Bruder Jansen Panettiere (†28) im Alter von 28 Jahren. Lesley gründete nach seinem Tod die "Jansen Rane Panettiere Art Foundation" zu seinem Gedenken. Heute ist sie im Ruhestand und sucht ihren eigenen Weg zu einem friedlichen, freudvollen Leben. Hayden kämpfte in der Vergangenheit mit einer Abhängigkeit von Alkohol und Opioiden, über die sie in ihrem Buch ebenfalls offen spricht. Ob Mutter und Tochter sich eines Tages vielleicht doch wieder annähern, bleibt vorerst abzuwarten.

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Getty Images Hayden Panettiere mit ihrer Mutter Lesley Vogel

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Getty Images Hayden Panettiere mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Jansen