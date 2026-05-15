Paulina Porizkova erlebte in früherer Beziehung Gewalt

Als Paulina Porizkova (61) 1984 das Musikvideo zu "Drive" der Band The Cars drehte, lebte sie mit einem gewalttätigen Mann zusammen. In einem Interview mit Ageist blickte das Model jetzt auf diese belastende Zeit zurück – und wie der Dreh nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr Liebesleben für immer verändern sollte. "Als ich meinen späteren Mann kennenlernte, war ich gerade 19 geworden", erzählte sie. "Ich wohnte mit einem Typen zusammen und versuchte schon seit Monaten, ihn zu verlassen. Aber er war gewalttätig – körperlich gewalttätig." Am Set traf Paulina dann auf Ric Ocasek, den Leadsänger der Band.

Im Musikvideo spielt die Tschechin ein Mädchen in Not, dessen Beziehung zu Rics Charakter langsam auseinanderbricht – eine Rolle, die ihr erschreckend vertraut war. "Man sah im Video Aspekte meines damaligen Lebens", erklärte sie. "Der Streit, den ich mit Ric vor der Kamera führte, war eigentlich ein Streit mit meinem Freund – all diese Emotionen, die so frisch und direkt abrufbar waren." Kurz nach den Dreharbeiten zog sie aus, wohnte vorübergehend mit Elle MacPherson (62) zusammen, und Ric begann, sie über Monate hinweg anzurufen und ihr den Hof zu machen. 1989 heirateten die beiden, fünf Jahre nach dem Videodreh. Die Ehe hielt bis zu Rics Tod im Jahr 2019, obwohl das Paar bereits ein Jahr zuvor seine Trennung bekannt gegeben hatte – was nach seinem Tod zu einem komplizierten Erbschaftsstreit führte. "Es war eine Abfolge von Ereignissen: der Tod meines Mannes. Das Testament. Der Mann, der mich dann verließ. Corona. Geldsorgen. Und ich, die versuchte herauszufinden, wie es für mich weitergehen soll", beschrieb Paulina diese schwierige Phase.

Inzwischen hat das Model ein neues Kapitel aufgeschlagen. Über die Dating-App Raya lernte sie Jeff Greenstein, den Showrunner von "Will & Grace", kennen. Fünf Jahre nutzte sie die App – und erhielt dabei lediglich vier Matches. "Ich war durch das Alter ausgeschlossen", sagte sie. "Männer können einstellen, wie alt die Frau sein soll." 2023 begannen Paulina und Jeff zu daten, 2025 verlobten sie sich. "Ich habe mit 58 eine Beziehung gefunden, die sich so anfühlt, als hätte ich sie schon immer haben sollen", sagte sie. Besonders angetan hat es ihr Jeffs Ehrlichkeit: "Jemand, der mir die Wahrheit sagt, egal was es ist – das ist der Unterschied zwischen der Paulina von heute und der Paulina der Vergangenheit."

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Getty Images Paulina Porizkova im Januar 2023

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Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) in New York im Januar 2013

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Instagram / paulinaporizkov Jeff Greenstein und Paulina Porizkova, Juli 2025