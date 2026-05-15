Herzinfarkt: Palast teilt ein Update zu Königin Margrethe

Neue Nachrichten über Königin Margrethe (86): Der dänische Hof hat am Freitagmorgen ein Gesundheitsupdate zur früheren dänischen Monarchin veröffentlicht. Demnach wurde Margrethe, die am Donnerstag wegen Herzkrämpfen ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert worden war, mit einer Ballondilatation der Herzkranzarterie behandelt. "Ihre Majestät Königin Margrethe, die am Donnerstag ins Rigshospitalet eingeliefert wurde, hat sich einer Ballondilatation der Herzkranzarterie unterzogen", heißt es in der Mitteilung des Hofes auf Kongehuset.dk.

Bei einer Ballondilatation handelt es sich um ein minimalinvasives medizinisches Verfahren, bei dem verengte Blutgefäße oder Herzklappen mithilfe eines aufblasbaren Ballonkatheters aufgedehnt werden. Margrethe werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, so der Hof weiter: "Königin Margrethe wird, wie bereits mitgeteilt, noch einige Tage im Rigshospital bleiben. Ihrer Majestät geht es gut." Die Einlieferung ins Krankenhaus fiel dabei auf den 22. Hochzeitstag ihres Sohnes König Frederik X. (57) und seiner Frau Königin Mary (54).

Erst vor einem Tag hatte das Königshaus die dramatische Nachricht gemeldet. In einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Palastes war von einem Herzinfarkt die Rede. Margrethe sei daraufhin am Donnerstagnachmittag ins Rigshospitalet gebracht worden und sollte das Wochenende dort bleiben. Ihr Zustand wurde mit folgenden Worten beschrieben: "Müde, aber guter Dinge." Viele Fragen blieben zu diesem Zeitpunkt offen. Der Hof nannte keine Details dazu, wie oder wo es zu dem Herzinfarkt gekommen war. Gleichzeitig kündigte das Königshaus an, die Öffentlichkeit bei neuen Entwicklungen weiter zu informieren.

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Getty Images Königin Margrethe im November 2024

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

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