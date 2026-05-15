Sie widerspricht: Eric Sindermann gesteht Affäre mit Yvonne

Eric Sindermann (37) hat jetzt eine intime Begegnung mit Yvonne Woelke (46) bestätigt. Gegenüber der Bild erklärte der Realitystar: "Ja, wir waren intim." Passiert sein soll das im Dezember vergangenen Jahres – zu einem Zeitpunkt, als Yvonne noch offiziell mit Peter Klein (59) zusammen war. Damit bringt Eric Licht ins Dunkel einer Geschichte, die die Gerüchteküche schon länger am Köcheln hielt. Doch Yvonne selbst widerspricht der Darstellung: Auf Anfrage der Boulevardzeitung betonte die Sängerin, dass es keine Affäre gegeben habe und die beiden sich lediglich nett fänden: "Wir daten nicht. Wir hatten keine Affäre. Wir finden uns nett, aber nichts weiter. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist." Eric hingegen bleibt bei seiner Version und stellte klar: "Ich stehe dazu."

Peter hatte früh ein ungutes Gefühl gehabt. Innige Fotos der beiden bezeichnete er als "befremdlich" und gab an, Angst gehabt zu haben, "dass vielleicht doch irgendwas sein könnte". Peter drohte Eric wegen der anhaltenden Gerüchte sogar mit rechtlichen Schritten. Eric seinerseits behauptet, er habe nicht zwischen dem Paar stehen wollen und Peter als "bodenständigen Mann" kennengelernt. Er gibt aber auch an, gespürt zu haben, "dass sie keine Gefühle für Peter mehr hatte." Von Januar bis März soll Eric zudem in einer anderen Beziehung gewesen sein – unter anderem, um Distanz zu Yvonne und Peter zu gewinnen. "Auch ein Grund für die Übergangsbeziehung war Yvonne, weil ich mich von ihr und Peter distanzieren wollte", erklärte er gegenüber dem Blatt.

Yvonne und Peter hatten sich einer Trennung durch eine bewegte Geschichte angenähert. Ihre Liebesgeschichte soll bereits am Rande des Dschungelcamps 2023 begonnen haben – etwas, das beide lange verneinten. In der Folge kam es zum Rosenkrieg und schließlich zur Scheidung von Peter und seiner damaligen Frau Iris Katzenberger (58). Danach traten Peter und Yvonne offen als Paar auf. Anfang Mai verkündete Yvonne dann auf dem diesjährigen Bild-Renntag in Gelsenkirchen die Trennung. Als Grund nannte sie seine "ständige Eifersucht", die die Beziehung zerstört habe. Nun berichtet Eric, dass die beiden sich wieder näherkommen sollen.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Eric Sindermann und Yvonne Woelke, Realitystars

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Imago Yvonne Woelke und Peter Klein beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025

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Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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