Kein Zusammenziehen: Max Suhr schläft nie bei Claudia Obert

Seit rund vier Jahren ist Max Suhr (27) mit Claudia Obert (64) zusammen, doch beieinander übernachtet haben die beiden offenbar noch nicht so häufig. Das hat der Unternehmer jetzt im "Sendezeit – Shameless Edition"-Podcast mit Nura klargestellt. Egal, wie der Abend verläuft, Max schläft nie bei der Society-Lady. Beide wohnen in getrennten Wohnungen, und das soll auch so bleiben. "Nee, wir wohnen nicht zusammen. Das wollen wir nicht", betonte er im Podcast.

Der Grund dafür ist laut Max simpel: "Ich mag nicht mit Leuten zusammenziehen. Ich habe auch nie Besuch. Ich habe immer schön meine Ruhe und ich gehe immer zu Leuten hin." Meistens besuche er Claudia oder treffe sie in ihrem Laden. Doch wenn der Abend endet, ist für ihn klar: "Abends bin ich wieder zu Hause." Gemeinsame TV-Abende auf dem Sofa gibt es bei den beiden ohnehin nicht. Max schaut nach eigener Aussage kein Fernsehen, auch nicht mit seiner Freundin. Das rechtfertigt er mit dem Kommentar: "Da haben wir Besseres zu tun." Im Podcast räumte er außerdem mit einer alten Geschichte über das Kennenlernen auf. Bislang hieß es, die beiden hätten sich bei Olivia Jones getroffen. Tatsächlich sei das erste Aufeinandertreffen jedoch bereits einen Tag früher gewesen.

Damals hielt sich Max mit einer Freundin in der Nähe des Hotels Vier Jahreszeiten in Hamburg auf, als er Claudia entdeckte. Er wollte eigentlich nur ein Foto machen, doch dann kam Claudia direkt auf ihn zu, musterte ihn von oben bis unten und lud ihn spontan zu einer Party am Abend ein. Die einzige Bedingung: Jackett anziehen. Eine Telefonnummer tauschten die beiden nicht aus, trotzdem erschien Max am vereinbarten Treffpunkt. Statt einer großen Party erwartete ihn dort ein Essen im kleinen Kreis. Am nächsten Tag nahm Claudia ihn mit zu Olivia Jones (56), wo auch Dolly Buster (56) mit dabei war. Bei diesem Treffen kam es schließlich zum ersten Kuss des späteren Paares.

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Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

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ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

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Imago Claudia Obert, März 2026