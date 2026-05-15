Britney Spears sorgt mit Alkoholeinkauf für Aufsehen

Kaum aus der Reha entlassen, sorgt Britney Spears (44) erneut für Aufsehen. Aufnahmen einer Überwachungskamera, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Sängerin vergangenen Mittwochabend dabei, wie sie gemeinsam mit einem Bodyguard und einer Assistentin das Spirituosengeschäft "Wines of the World" im Stadtteil Sherman Oaks in Los Angeles betrat. In einem Mini-Rock, Boots und einem tief ausgeschnittenen Top tänzelte sie ausgelassen an der Kasse, während ihre Begleiter die Einkäufe zusammenstellten. Anschließend fuhren die drei zu einem nahegelegenen Lokal namens "Blue Dog Tavern", wo Britney laut Zeugenberichten gegenüber TMZ durch "Bellen" und das Hantieren mit einem Messer aufgefallen sein soll.

Ihr Sprecher widersprach diesen Schilderungen jedoch deutlich: "Das wird hier völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Britney hat ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard genossen. Sie hat lediglich die Geschichte erzählt, wie ihr Hund die Nachbarn anbellte." Weiter hieß es in dem Statement: "Sie hat zu keinem Zeitpunkt jemanden mit einem Messer in Gefahr gebracht. Sie hat ihren Hamburger in der Mitte durchgeschnitten." Zudem erklärte der Sprecher: "Das ist ein ständiger Angriff auf alles, was sie tut – genau das ist vor 20 Jahren passiert, als die Medien Britney als schlechten Menschen darstellen wollten. Das ist lächerlich und muss jetzt aufhören." Der Abend fiel auf wenige Tage nach Britneys vorzeitigem Abbruch eines freiwilligen Reha-Aufenthalts nach nur drei Wochen.

Wie ein Insider aus dem Familienumfeld Daily Mail schilderte, sind Britneys Angehörige tief besorgt und erfahren vieles über Britney erst aus Onlineberichten. Britneys Söhne Sean (20) Preston und Jayden (19), die lange mit ihrem Vater Kevin Federline (48) in Hawaii lebten, sind inzwischen nach Los Angeles zurückgekehrt. Zu ihnen soll die Sängerin noch Kontakt pflegen – während sie laut dem Insider mit dem Rest der Familie aktuell nicht spricht. Bei der Abschlussfeier ihrer Nichte Maddie fehlte Britney zuletzt und war die einzige aus dem Familienkreis, die nicht erschien.

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Hund im Hintergrund, August 2025

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears