Bill Kaulitz verrät mehr zur "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel 3

Fans der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" dürfen sich auf eine besonders offene dritte Staffel freuen. Auf der OMR, der größten Digitalmesse Europas, ließ Bill Kaulitz (36) in einem Werbetalk mit dem Konzern Meta erste Details durchsickern – und die klingen vielversprechend. Der Tokio Hotel-Sänger versprach, diesmal wirklich nichts zurückzuhalten: "Alle Wände werden gebrochen. Es wird ganz wild!" Dass er das ernst meint, machte er mit einem weiteren Statement deutlich: "Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann."

Bill begründet seinen offeneren Umgang damit, dass er heute ein anderer Mensch sei als früher: "Früher war ich verschlossen, heute bin ich entspannter." Sein Motto laute mittlerweile: "So wenig Geheimnisse wie möglich. So lässt es sich leichter leben." Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) sieht das offenbar nicht ganz so locker. Laut Bill mahnt der Gitarrist ihn regelmäßig beim Schneiden der Aufnahmen: "Tom guckt mich oft an: 'Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden.'" Bill hält jedoch dagegen: "Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen."

Während Bill die Kameras sogar in sein Schlafzimmer lässt, bleibt Toms Privatleben weitgehend unter Verschluss. Die Villa in Los Angeles, die er mit seiner Frau Heidi Klum (52) bewohnt, ist für das Netflix-Team tabu. Das war bereits in den ersten beiden Staffeln der Doku so, von denen die erste im Sommer 2024 erschien. Bill beschrieb sie rückblickend als "eher ein Herantasten" – was angesichts seiner Ankündigungen zur dritten Staffel als deutliche Steigerung klingen soll. In den vergangenen Staffeln und im gemeinsamen Podcast hatte der Sänger unter anderem bereits über Liebeskummer und ausschweifende Partys mit demolierten Hotelzimmern gesprochen.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem siebten Hochzeitstag