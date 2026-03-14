GNTM-Tony will sich von Hörschwäche nicht bremsen lassen

Bei Germany's Next Topmodel sorgt Kandidat Tony Eberhardt (31) nicht nur mit seiner besonderen Bühnenpräsenz für bewegende Momente auf dem Laufsteg. Der 31-jährige Berliner beeindruckt regelmäßig mit einem selbstbewussten Walk, bei dem jeder Schritt den Beat trifft – und das, obwohl er seit seiner Kindheit hochgradig schwerhörig ist und zusätzlich eine Sehschwäche hat. In der aktuellen Staffel zeigt er an Heidis Seite, wie ernst es ihm mit seinem Traum ist, ganz ohne dabei um Mitleid zu bitten. "Ich möchte nicht bevorzugt werden, aber ich möchte, dass man weiß, wer ich bin", erklärt Tony jetzt im Gespräch mit Bild. Mit seinem Hörgerät kann der Ex-Handballer zwar vieles wahrnehmen, doch sogar ohne meistert er den Catwalk, solange er eine kleine Hilfestellung vor dem ersten Schritt bekommt.

Da er den Beat selbst nicht hören konnte, ließ sich Tony beim letzten Entscheidungswalk von einem Mitkandidaten den Rhythmus des gespielten Songs kurz vor seinem ersten Schritt auf die Schulter tippen – und es funktionierte. Tony beschreibt, dass er mit Hörgerät sogar bis zu 90 Prozent hört, aber nur rund 20 Prozent der gesprochenen Worte tatsächlich versteht. Um Gesprächen zu folgen, liest er deshalb permanent von den Lippen ab und beobachtet seine Umgebung genau. "Ich muss Lippen lesen, meinen Kopf einschalten, die Umgebung wahrnehmen", fasst er zusammen. Am GNTM-Set zeigt sich der Kandidat offen und authentisch, lässt auch Tränen zu – besonders, als sein Kollege Godfrey vor Heidi über ihn lästert. Tony hört sich die Kritik in Ruhe an und schweigt zunächst, doch die Situation geht ihm sichtbar nahe. "Wenn jemand vor allen solche Aussagen über dich macht, trifft einen das natürlich", erzählt er rückblickend und betont, wie echt dieser emotionale Moment gewesen sei.

Der Modelanwärter hat schon früh gelernt, mit Rückschlägen zu leben. Bereits als Kleinkind erhielt er die Diagnose der hochgradigen Schwerhörigkeit – vermutlich wegen einer nicht rechtzeitig erkannten Mittelohrentzündung. Zusätzlich ist Tony auf Brille oder Kontaktlinsen angewiesen, um gut sehen zu können, was das Lippenlesen ohne Sehhilfe unmöglich macht. "Wenn ich meine Brille nicht aufhabe und keine Kontaktlinsen, dann sehe ich auch nicht viel und kann nicht von den Lippen ablesen. Dann bin ich blind – und taub", sagt er offen. Schon früher, etwa nach seinem Sieg bei "Mr. Gay Germany", musste er sich im Netz hämische Kommentare zu seiner Aussprache anhören. Diese Erfahrungen begleiten ihn bis heute, auch wenn sein Selbstbewusstsein inzwischen gewachsen ist und er bei GNTM zeigen will, dass ihn seine Hörschwäche nicht ausbremst.

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tonyeberhardt GNTM-Kandidat Tony Eberhardt im Dezember 2025

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ProSieben/Daniel Graf Tony Eberhardt, GNTM-Kandidat 2026

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ProSieben/Daniel Graf Männer-Cast von "Germany's Next Topmodel" 2026