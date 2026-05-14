Zielgerade: Für diese GNTM-Models geht es ab ins Halbfinale

Der Einzug ins Halbfinale von Germany's Next Topmodel stand auf dem Spiel – und der Entscheidungswalk hatte in dieser Woche eine besondere Note. Alle Kandidatinnen und Kandidaten bekamen Glatzenkappen aufgesetzt, um ohne Haare über den Laufsteg zu gehen. Für Annika und Godfrey, die beide im echten Leben keine Haare haben, war das kein neues Terrain. Besonders Annikas Geschichte, die an Alopecia leidet, berührte den Designer, der vor dem Walk noch einmal persönlich mit ihr und Godfrey sprach. Als Gastjuroren begleiteten Model und Influencer Calum Harper sowie Manon, ein ehemaliges Mitglied der Girlpop-Band Katseye, Heidi Klum an diesem Tag.

Die Models mussten während ihres Walks drei klar definierte Posen zeigen – die Mädels eher elegant und sexy, die Jungs betont stark. Aurelie war der absolute Liebling des Tages: Manon war "total überzeugt", und alle drei Juroren zeigten sich sofort begeistert. Auch Ibo konnte punkten. Annika dagegen überzeugte trotz ihrer besonderen Geschichte nicht mit ihrem Walk. Heidi kritisierte, dass ihre Bewegungen zu fließend waren und keine drei spezifischen Posen erkennbar gewesen seien – es wirkte eher wie "Rumgetanze", so die Modelmama. Für Alexavius war es am Ende das Aus: Calum vermisste Selbstsicherheit, er verfehlte seine Markierung beim Posieren, und auch seine zu schwingenden Arme fielen negativ auf. Tony dagegen durfte trotz holpriger Vorwochen mit einem der stärksten Walks des Tages aufwarten und zog ebenfalls ins Halbfinale ein – genauso wie Annika, der Heidi trotz fehlender Jobs eine weitere Chance gab. Godfrey, Aurelie, Anna, Ibo, Luis und Daphne schafften es ebenfalls weiter.

Zum Abschied überreichte Alexavius Heidi noch ein Foto von sich – als letzten Gag. "Als Überraschung habe ich heute etwas für dich. Heidi, ich habe heute ein Foto für dich", sagte er schmunzelnd. Alexavius verabschiedete sich mit einer emotionalen Botschaft: "Das Wichtigste für mich war, dass ich für ganz viele junge Männer ein Vorbild sein durfte", erklärte er und richtete noch abschließende Worte an sein Publikum: "Versteckt euch niemals für das, was ihr seid. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr daran glaubt."

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ProSieben/Max Montgomery Calum Harper, Heidi Klum und Manon von Katseye für GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Alexavius beim Entscheidungswalk

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Anna backstage vor dem Entscheidungswalk

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