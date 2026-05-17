Diese Bedeutung steckt hinter ESC-Gewinnersong "Bangaranga"

Mit ihrem Song "Bangaranga" hat Dara (27) den Eurovision Song Contest 2026 in Wien gewonnen – und damit nicht nur für eine Sensation gesorgt, sondern auch viele Zuschauer neugierig auf die Bedeutung des rätselhaften Titels gemacht. Was mit einer Szene in einem nüchternen Wartezimmer beginnt, entwickelt sich mit harten Electrobeats und einer mitreißenden Choreografie zu einem echten Partyknaller. Gemeinsam mit fünf Tänzern lieferte die Bulgarin auf der Bühne der Wiener Stadthalle eine Show ab, die sowohl Jury als auch das Publikum begeisterte. Gegenüber BBC erklärte Dara: "Bangaranga ist dieses innere Gefühl, dass alles möglich ist und alles in Ordnung sein wird."

Das Wort "Bangaranga" ist angelehnt an den Begriff "Bangarang" aus dem jamaikanischen Patois, einer Kreolsprache, der so viel wie Chaos, Aufruhr oder Rebellion bedeutet. Für den bulgarischen ESC-Beitrag wurde daraus die Abwandlung "Bangaranga" – gemeint ist damit eine selbstbewusste, kämpferische Frau mit rebellischem Charakter. Gegenüber Bild erklärte Dara dann die Botschaft hinter ihrem Song: "Ich glaube einfach, dass wir alle auch unsere inneren Dämonen haben – und all diese modernen Dämonen vertreiben können: Ängste, Scham, Unsicherheiten und alles andere, was wir an uns selbst angeblich nicht mögen." Und fügte hinzu: "Wir können sie einfach verjagen, indem wir ein Bangaranga sind – indem wir mutig sind und ganz ohne Entschuldigung zu hundert Prozent wir selbst. Indem wir dem treu bleiben, wer wir sind, und auf unser Herz hören."

Dara, die mit bürgerlichem Namen Darina Nikolaeva Yotova heißt und am 9. September 1998 in Varna geboren wurde, ist in Bulgarien längst kein unbeschriebenes Blatt. Ihre Karriere begann rund zehn Jahre vor ihrem ESC-Triumph mit einer Teilnahme an der bulgarischen Version von X Factor, wo sie mit gerade einmal 16 Jahren den dritten Platz belegte. Seither hat sie sich zu einem der bekanntesten Popstars ihres Landes entwickelt, trat unter anderem als Mentorin bei "The Voice of Bulgaria" auf und bewies bei der Tanzshow "Dancing Stars" ihr Tanztalent – sie belegte dort Platz zwei. Ihr jüngstes Album "Adhdara" erschien im Herbst 2025.

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Getty Images Dara performt für Bulgarien mit "Bangaranga" im ESC-Finale, Mai 2026

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Getty Images Dara mit "Bangaranga" beim ESC-Finale, Mai 2026

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Getty Images Dara nach ihrem Eurovision-Sieg mit "Bangaranga", Mai 2026