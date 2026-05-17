Darum haben Goldie Hawn und Kurt Russell nie geheiratet

Seit über 40 Jahren sind sie eines der beständigsten Paare Hollywoods – und das ganz ohne Trauschein: Goldie Hawn (80) hat jetzt erklärt, warum sie und ihr Partner Kurt Russell (75) nie geheiratet haben. Bei einem Event im 92nd Street Y in New York City sprach die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight offen über ihre ungewöhnliche Entscheidung. "Wir dachten, dass wir durch eine Heirat etwas verlieren würden, das wir beide nicht verlieren wollten", sagte die 80-Jährige. Stattdessen setzt das Paar auf eine bewusste tägliche Wahl füreinander: "Wir wollen uns jeden Tag neu füreinander entscheiden."

Besonders wichtig ist Goldie dabei das Thema Besitzdenken. "Ich mag kein Besitzdenken. Und ich muss sagen, dass ich glaube, Kurt fühlt genauso", erklärte sie gegenüber Entertainment Tonight. In einem bildhaften Vergleich beschrieb sie ihre Haltung zur Ehe: "Wenn ich ein Vogel wäre und jemand würde mich in einen Käfig sperren und dann die Tür offen lassen, würde ich nie herausfliegen. Wenn er die Tür schließt, würde ich wahrscheinlich alle meine Federn verlieren und ein Vogel ohne Federn werden." Über Kurt schwärmte sie außerdem: "Er ist freundlich, er ist lustig, er ist romantisch, er ist ein wundervoller Mensch." Gegenüber People betonte sie zudem: "Kurt und ich leben einfach unser Leben zusammen. Wir haben tolle Kinder. Es ist die richtige Verbindung."

Goldie und Kurt sind seit 1983 ein Paar und führen gemeinsam eine Patchworkfamilie. Zu ihren Kindern zählen die Söhne Oliver Hudson (49) und Wyatt Russell sowie ihre Tochter Kate Hudson (47) – bekannt als Schauspielerin – sowie Kurts Sohn Boston aus einer früheren Ehe. Die Schauspielerin bezeichnete sich selbst als Großmutter von acht Enkeln und beschrieb ihre Beziehung als eine, die "von viel Güte und einem wundervollen gemeinsamen Leben" genährt wurde.

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn, 2017