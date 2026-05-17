Trotz ihrer Trennung: Peter Klein nimmt Ex Yvonne in Schutz

Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) sind getrennte Wege gegangen – doch auch nach dem Liebes-Aus zeigt der Realitystar, dass ihm das Wohlbefinden seiner Ex noch immer am Herzen liegt. Auf Instagram meldete er sich jetzt mit einer emotionalen Videobotschaft zu Wort und stellte sich dabei klar vor Yvonne. Auslöser für seinen Appell ist der massive Hass, dem sie seit der Trennung im Netz ausgesetzt ist – befeuert unter anderem durch Aussagen von Reality-TV-Kollege Eric Sindermann (37), der öffentlich behauptet hatte, mit ihr intim gewesen zu sein.

In seiner Story, die er von Mallorca aus aufnahm, machte Peter seinem Ärger Luft. Dabei richtete er sich sowohl gegen Hater als auch direkt gegen Eric: "Was Eric Sindermann da jetzt gerade gemacht hat. Das ist so eine miese, ekelhafte Nummer. Also, das kann man mit nichts, also wirklich mit gar nichts gutheißen. Also, er sollte sich wirklich in Grund und Boden schämen", sagte er. Außerdem berichtete er, dass Yvonne sogar Morddrohungen erhalten habe, und wandte sich an die Hater: "Hört endlich auf, Yvonne alleine die Schuld für die Trennung zu geben. Ich bin genauso schuld." Die Gründe für das Ende der Beziehung wollte er dabei nicht offenbaren – das gehe die Öffentlichkeit schlicht nichts an.

Yvonne selbst hatte Erics Behauptungen über eine angebliche Affäre vehement dementiert und gegenüber Bild erklärt: "Wir daten nicht. Wir hatten keine Affäre. Wir finden uns nett, aber nichts weiter. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist." Eric hingegen bestand auf seiner Version und betonte, er stehe dazu. Peter und Yvonne waren seit rund drei Jahren als Paar in der Öffentlichkeit aufgetreten und hatten ihre Beziehung auch in Realityformaten wie Forsthaus Rampensau Germany vor der Kamera gelebt.

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025

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IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

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AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit