Rapper Dardan und Hava sind erstmals Eltern geworden

Rapper Dardan Mushkolaj (28) und Sängerin Hava erleben gerade ihr wohl größtes Glück: Das Musikerpaar ist zum ersten Mal Eltern geworden und teilt die berührenden Neuigkeiten nun mit seiner Community auf Instagram. In einem intimen Schnappschuss direkt aus dem Krankenhausbett zeigen sich die beiden ganz nahbar und überglücklich. Dardan liegt im Bett, hält das Neugeborene liebevoll im Arm und grüßt entspannt mit einem Peace-Zeichen in die Kamera. Hava strahlt daneben und genießt sichtlich ihr erstes Essen nach der Geburt – Sushi. Dazu verkünden die beiden den Namen ihres Sohnes und schreiben schlicht: "Willkommen Dean."

In ihrer Story legt Hava noch einmal emotional nach und bringt ihre Gefühle mit einem kurzen, aber eindeutigen Statement auf den Punkt: "Für immer." Auch wenn das Paar weitere Details zur Geburt bislang für sich behält, vermitteln die geteilten Eindrücke bereits ein klares Bild: Die beiden wirken angekommen, gelöst und vollkommen im Moment versunken. Zwischen Ruhe, Nähe und ersten neuen Routinen nach der Geburt entsteht so ein sehr persönlicher Einblick in diese besondere Phase ihres Lebens, die sie nun als Familie erleben.

Für Dardan und Hava markiert die Geburt von Dean den emotionalen Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte. Im Januar dieses Jahres machten sie die Schwangerschaft offiziell und sprachen davon, mit ihrem Seelenverwandten ein neues Leben zu schaffen. Auf Social Media gewährten sie seither immer wieder private Einblicke in diese besondere Zeit. Der kleine Junge, der ihr Liebesglück nun komplettiert, wird dabei künftig sicher noch häufiger mit auf Fotos zu sehen sein.

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Imago Hava und Dardan bei der 1Live Krone, 2024

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Instagram / hava Rapper Dardan und Sängerin Hava mit ihrem Sohn Dean, Mai 2026

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Instagram / hava Hava zeigt ihren Babybauch, Januar 2026

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