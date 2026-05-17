Josh Duhamel und Audra Maris zweites Baby ist auf der Welt

Josh Duhamel (53) und seine Frau Audra Mari (32) dürfen sich über Nachwuchs freuen: Am Samstag begrüßten die beiden ihre gemeinsame Tochter Rocca de Leon Duhamel auf der Welt. Das Paar teilte die freudige Neuigkeit jetzt auf Instagram – inklusive erster Fotos aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist unter anderem Josh, der seine frisch geborene Tochter im Arm hält, sowie Audra, die im Krankenhausbett mit dem Baby kuschelt. Auch Söhnchen Shepherd ist auf den Bildern zu sehen, wie er seine kleine Schwester zum ersten Mal trifft. "Rocca de Leon Duhamel, unser Baby-Mädchen ist da", schrieb die 32-Jährige unter den gemeinsamen Beitrag.

Rocca ist das zweite gemeinsame Kind von Josh und Audra – und bereits Joshs drittes. Der Schauspieler ist außerdem Vater von Axl (12), seinem Sohn aus der Ehe mit Sängerin Fergie (51). Erst vor wenigen Wochen hatten Josh und Audra die Schwangerschaft offiziell gemacht: Das Model hatte in einem Post auf der Plattform Schwarz-Weiß-Fotos geteilt, die ihren Babybauch zeigten, und darunter geschrieben: "Wir fügen unserer Geschichte ein kleines Mädchen hinzu. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Bereits vor der Geburt hatte Josh seiner Freude Ausdruck verliehen, endlich Mädchen-Vater zu werden. Gegenüber E! News, bei einem Gespräch mit Derek Hough (41), schwärmte er: "Ich kann es einfach kaum erwarten, sie kennenzulernen. Ich glaube, es gibt da etwas Besonderes zwischen Vätern und ihren kleinen Mädchen. Es ist anders, weißt du?" Zuvor hatte er gegenüber dem Magazin People noch erzählt, wie unterschiedlich seine beiden Söhne sind: Während Shepherd leidenschaftlich gern Autos mag – eine Eigenschaft, die er offenbar von seinem Großvater mütterlicherseits geerbt hat – interessiert sich Axl lieber für Sport, vor allem für Fußball und Basketball. "Das ist das Schöne an der Genetik. Sie kommen alle ein bisschen anders raus", so Josh.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari bei einer Vorführung von "Preschool" in Los Angeles, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Josh Duhamel mit Tochter Rocca de Leon, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Audra Mari mit Tochter Rocca de Leon im Krankenhausbett, Mai 2026

Anzeige