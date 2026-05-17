Nach Hit: Max Giesinger spricht über Schatten seines Erfolgs

Max Giesinger (37) spricht offen über eine dunkle Phase nach seinem größten Erfolg: Im Podcast "Wie geht's?" von Fußballstar Robin Gosens (31) erinnert sich der Sänger an das Jahr 2016, als ihn sein Hit "80 Millionen" praktisch über Nacht in ganz Deutschland bekannt machte. Max beschreibt die Zeit damals als "nur komplette Endorphine, das geilste Jahr meines Lebens". Doch schon gegen Ende des Jahres habe er gemerkt, dass sich etwas in ihm veränderte. Auf Tour stand er zwar weiter gut gelaunt auf der Bühne, doch innerlich sei seine Stimmung gekippt – ein schweres seelisches Tief nahm seinen Anfang.

Der Musiker erzählt, dass er sich bei Konzerten teilweise "dazu zwingen musste, zu lachen". Im Gespräch mit Robin berichtet Max von "wiederkehrenden spiralförmigen Gedanken", die er nicht mehr abschalten konnte. 2017 habe er schließlich im Flugzeug gesessen und gedacht: "Alter, ich werde verrückt, mein Kopf platzt." Besonders belastend sei für ihn gewesen, dass sein äußeres Leben perfekt gewirkt habe: "Ich hatte alles, ich hatte endlich diesen Erfolg, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe", erinnert sich der Sänger. Gleichzeitig habe er erkannt: "Krass, ich bin nicht glücklich." Über Social Media versuchte Max, sich mit Likes und Komplimenten aufzubauen, merkte aber: "Ich habe ein nicht voll werdendes Loch mit irgendwelchen oberflächlichen Komplimenten gestopft." Wenn er nicht auf der Bühne stand, fühlte er sich eigenen Worten nach wie "ein armes Würstchen".

Max beschreibt sich selbst als People Pleaser, der andere nicht belasten wollte – auch deshalb schwieg er lange über seine innere Krise. Rund zwei Jahre habe er diese Gefühle mit sich herumgetragen, während in seinem Umfeld wegen des Hits alle im Erfolgsrausch waren. Die Wende kam erst, als er bei einem TV-Auftritt mit einer Therapeutin in Kontakt kam und schließlich Termine bei ihr wahrnahm. Dort fand der Sänger nach und nach Wege, besser mit Druck und Grübeleien umzugehen. Dass Max im Alltag nicht nur das strahlende Bühnenleben kennt, zeigte schon eine andere Episode aus seinem Privatleben, als er sich beim scheinbar harmlosen Streicheln einer Kuh einen Finger brach. Der Musiker teilt solche Erlebnisse inzwischen bewusst mit seinen Fans – und gibt damit auch Einblicke in seine verletzlichen Seiten abseits von Scheinwerfern und Chart-Erfolgen.

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Getty Images Max Giesinger, Februar 2025

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Getty Images Max Giesinger, Juni 2021

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Instagram / maxgiesinger Max Giesinger trägt nun einen Gips am Finger