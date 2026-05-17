Pete Davidson senkt mehrfach den Preis seines Hauses

Pete Davidson (32) will sein gemeinsames Zuhause mit Ex-Freundin Elsie Hewitt (30) so schnell wie möglich loswerden – doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Das Landhaus im New Yorker North Salem steht bereits seit Monaten zum Verkauf, und der Comedian musste den Preis inzwischen gleich mehrfach senken. Zuerst am 14. Februar für 2,495 Millionen US-Dollar (umgerechnet 2.125.575 Euro) inseriert, wurde der Preis am 9. März auf 2,275 Millionen und am 27. April noch einmal auf 2,15 Millionen US-Dollar (umgerechnet 1.831.657 Euro) gedrückt – wie Page Six exklusiv berichtet. Trotz dieser Preissenkungen von insgesamt 345.000 US-Dollar (umgerechnet 293.917 Euro) sucht das Anwesen noch immer nach einem Käufer.

Das Haus hat dabei einiges zu bieten: vier Schlafzimmer, drei Bäder, sechs Acres Land mit Blick auf einen Teich, einen Privatgarten, eine Sauna, einen Weinkeller, einen Cold-Plunge-Tub, einen Hot Tub sowie ein Fitnessstudio. In der Immobilienanzeige wird es als "ein wirklich magisches Ambiente" beschrieben. Pete hatte das Anwesen im Juni 2023 für zwei Millionen US-Dollar (umgerechnet 1.703.867 Euro) gekauft und schon im September 2025 erstmals für 3,5 Millionen (umgerechnet 2.981.767 Euro) angeboten, ohne Erfolg. Zwischenzeitlich vermietete er es für 15.000 US-Dollar (umgerechnet 12.779 Euro) im Monat, bevor er es im Februar erneut zum Verkauf stellte. Elsie hatte das Haus auf Instagram in Szene gesetzt – unter anderem bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft sowie auf Fotos mit der gemeinsamen Tochter Scottie.

Pete und Elsie hatten im März 2025 mit dem Daten begonnen. Im Juli 2025 verkündete die Britin auf Instagram die Schwangerschaft mit den Worten: "Nun weiß ja jeder, dass wir Sex hatten." Am 12. Dezember 2025 kam Töchterchen Scottie zur Welt. Seitdem soll sich Pete vor allem beruflich viel auf Reisen befunden haben. Laut eines Insiders gegenüber The Sun war Elsie nach der Geburt auf mehr Unterstützung angewiesen: "Pete war beruflich so viel unterwegs, aber Elsie sehnte sich nach mehr Rückhalt zu Hause, nachdem ihre Tochter geboren wurde." Trotz der Trennung sollen beide das Wohl von Scottie in den Mittelpunkt stellen und laut einem weiteren Insider "zu 100 Prozent auf Scottie fokussiert" sein – auf der Suche nach der besten Co-Parenting-Lösung.

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Getty Images Pete Davidson, Comedian

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Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles

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Getty Images Pete Davidson promotet bei CinemaCon in Las Vegas den Film "How to Rob a Bank"