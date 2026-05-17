Herzogin Meghan teilt süßes Mutter-Tochter-Foto mit Lilibet

Herzogin Meghan (44) hat ihren Fans einen seltenen, persönlichen Einblick in ihr Leben als Mama gewährt. Auf Instagram teilte sie am Samstag ein bezauberndes Foto aus ihrem begehbaren Kleiderschrank: Sie selbst steht in einem rosafarbenen Outfit vor einem Spiegel und macht ein Selfie – und vor ihr sitzt auf dem Boden niemand anderes als ihre vierjährige Tochter Prinzessin Lilibet (4). "Mamas kleine Helferin ", schrieb Meghan dazu in der Bildunterschrift.

Das Foto erschien kurz vor einer wichtigen Reise der Herzogin. Meghan bricht demnach in die Schweiz auf, um in Genf an der Eröffnung des Lost Screen Memorials teilzunehmen. Dort trifft sie unter anderem den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sowie Vertreter aus dem Bereich globale Gesundheit und Familien, die von den Folgen schädlicher Online-Inhalte betroffen sind. Bevor es auf Reisen geht, gönnte sich die Familie aber noch einen Ausflug der besonderen Art: Meghan, Harry, Lilibet und Prinz Archie verbrachten gemeinsam einen Tag in Disneyland im kalifornischen Anaheim. "Sie feierten die Geburtstage der Kinder gemeinsam", verriet ein Insider dem Magazin People. "Die Kinder durften viele Fahrgeschäfte ausprobieren, und es war eine besondere Art, den Muttertag für Meghan und ihre Mutter zu verlängern."

Meghan und Prinz Harry haben sich seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 in Montecito, Kalifornien, ein neues Leben aufgebaut. Dort ziehen sie Prinz Archie und Lilibet möglichst bodenständig groß. "Sobald man uns kennt, denke ich, wünscht man uns das gleiche normale Leben als Eltern und für unsere Kinder, wie es andere haben – trotz unserer einzigartigen Situation", sagte Meghan einmal gegenüber People. "Wir gehen viel essen, und das nicht nur bei Leuten zu Hause oder in privaten Räumen – wir gehen einfach ins Restaurant. Ich liebe es wirklich, dass wir einfach Spaß haben können."

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Tochter Prinzessin Lilibet in ihrem Ankleidezimmer.

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025