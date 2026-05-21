Nicole Ari Parker und Boris Kodjoe feiern 21. Hochzeitstag

Heute feiern Nicole Ari Parker (55) und Boris Kodjoe (53) einen ganz besonderen Meilenstein: 21 Jahre Ehe! Am 21. Mai 2005 gaben sich die beiden Schauspieler in Boris' Heimatstadt Gundelfingen in Deutschland das Jawort – und das nach einer Geschichte, die wie aus einem Hollywood-Film klingt. Kennengelernt hatten sie sich Anfang der 2000er am Set der Showtime-Serie "Soul Food", wo aus Zusammenarbeit und Freundschaft schließlich die große Liebe wurde. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Sophie, geboren im März 2005, und Sohn Nicolas, geboren im Oktober 2006. Zum Jubiläum blickt Promiflash mit euch auf 21 bewegende gemeinsame Ehejahre zurück.

Die Geschichte der beiden beginnt mit einem ungewöhnlichen Anfang: Als Boris zum ersten Mal am Set von "Soul Food" stand, war er noch ein Neuling im Schauspielgeschäft. Nicole half ihm dabei, sich zurechtzufinden. "Sie half mir, das Drehbuch zu verstehen, die Redewendungen zu übersetzen und bestimmte Wörter zu betonen, weil es eine andere Kultur ist", erzählte Boris kürzlich in einem Interview bei "The Kenny Burns Show". Schon am Ende der ersten Staffel war er überzeugt, dass die Schauspielerin seine Frau werden würde – auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch verlobt war. "Ich ging eines Tages zu ihrem Trailer und sagte: 'Hey, ich möchte dich nur wissen lassen, dass wir eines Tages verheiratet sein werden und zwei Kinder haben.' Und ich schloss die Tür", schilderte er. Nicole war damals wenig begeistert davon, doch am Ende sollte er recht behalten.

Auch nach mehr als zwei Jahrzehnten stehen die beiden füreinander ein – und das sieht man auf den Familienfotos deutlich. Ob beim gemeinsamen Strandurlaub auf Turks and Caicos, beim Abenteuer am Grand Canyon oder beim Schlendern durch die Straßen von Nizza: Boris und Nicole genießen das Familienleben sichtlich in vollen Zügen. Auf Social Media geben sie immer wieder persönliche Einblicke – sei es beim Mutter-Sohn-Training im Fitnessstudio oder bei Sophies Highschool-Abschluss, bei dem Boris als stolzer Vater strahlte. Nicole brachte es in einem Interview mit dem Magazin People einmal so auf den Punkt: "Ich bin froh, dass meine Kinder ihn als Vater haben."

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Getty Images Nicole Ari Parker und ihr Mann Boris Kodjoe im September 2017

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Imago Nicole Ari Parker und Boris Kodjoe im Jahr 2003

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Getty Images Nicole Ari Parker und ihr Mann Boris Kodjoe im März 2018