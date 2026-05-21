Deborra-Lee bat Hugh Jackman und Sutton wohl um Neuanfang

Hugh Jackman (57) und seine neue Freundin Sutton Foster (51) sollen von einem unerwarteten Wunsch seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) kalt erwischt worden sein. Wie das australische Magazin New Idea berichtet, möchte Deborra die beiden nämlich persönlich treffen – und das, obwohl die Scheidung von Hugh erst im vergangenen Juni nach 27 gemeinsamen Ehejahren offiziell besiegelt wurde. Hugh und Sutton sollen von der Bitte seiner Ex überrascht gewesen sein, zeigten sich dem Vernehmen nach aber offen dafür, um etwaige Spannungen aus der Welt zu schaffen.

Laut einem Insider gegenüber New Idea stecke hinter Deborras Wunsch kein Konfliktbedürfnis: "Es geht nicht darum, dass Deb wütend ist oder Sutton zur Rede stellen will. Es geht um einen Abschluss." Lange Zeit habe die Schauspielerin ein Treffen kategorisch ausgeschlossen: "Deb hat lange Zeit geschworen, nicht einmal im selben Raum wie Sutton zu sein." Nun wolle sie es aber abhaken, wie die Quelle weiter erklärt. Als besonders schmerzhaft habe Deborra empfunden, wie Hugh und Sutton ihre Beziehung öffentlich zur Schau stellen und dabei dieselben Kreise frequentieren, in denen sie früher gemeinsam mit dem Schauspieler unterwegs war.

Ihr öffentliches Debüt als Paar feierten Hugh und Sutton zuletzt bei der diesjährigen Met Gala in New York, wo sie händchenhaltend die berühmte Treppe des Metropolitan Museum of Art hinaufstiegen. Für Hugh war es die erste Met-Gala-Teilnahme seit 2023, als er noch gemeinsam mit Deborra erschienen war. Kennengelernt hatten sich Hugh und Sutton beim Broadway-Revival von "The Music Man" im Jahr 2021, ihre Beziehung machten sie im Januar 2025 öffentlich.

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Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Dezember 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2022

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022