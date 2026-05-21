Cobie Smulders zeigt ihre traumhafte Familienhütte am See

Cobie Smulders (44) hat erstmals einen Blick in ihr beeindruckendes Ferienhaus in Kanada gewährt – und das Anwesen lässt kaum Wünsche offen. Die How I Met Your Mother-Darstellerin führte das Magazin Architectural Digest durch ihr neu erbautes Feriendomizil in British Columbia, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Taran Killam (44) von Grund auf geplant und gebaut hat. Das Anwesen liegt direkt an einem See, umgeben von Bergen und weitläufiger Natur, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Eine Kulisse, die Cobie zufolge einfach sofort stimmig war: "Es hat sich einfach richtig angefühlt", sagte sie dem Magazin über den Moment, als das Paar das Grundstück zum ersten Mal besichtigte.

Innen präsentiert sich die Hütte großzügig und durchdacht gestaltet: Ein Schlafzimmer mit sechs Etagenbetten bietet Platz für viele Gäste, und ein langer Esstisch fasst bis zu 27 Personen. Große Fenster und hohe Decken lassen das Panorama ins Innere strömen. Im Eingangsbereich setzt eine Treppe aus gealtertem Stahl einen markanten Akzent. Den vergangenen Sommer verbrachte Cobie erstmals mit Freunden und Familie dort – insgesamt 18 Personen kamen zu Besuch. "Es war der Himmel", schwärmte sie gegenüber Architectural Digest. "Ich denke die ganze Zeit daran, zurückzugehen. Ich schaue Fotos meines eigenen Hauses an und denke: 'Ich kann nicht glauben, dass ich dort wohne.'"

Cobie, die in einem Vorort von Vancouver aufgewachsen ist, hegte schon seit Kindheitstagen den Wunsch nach einer eigenen Hütte inmitten der Natur. Als sie und Taran den Entschluss fassten, ihr Traumprojekt in die Tat umzusetzen, wandte sie sich an eine ganz besondere Person: die Mutter einer ihrer besten Freundinnen, die Architektin Elizabeth MacKenzie. "Ich habe mir immer gesagt: Wenn ich jemals das Glück habe, mein eigenes Haus bauen zu können, soll sie meine Architektin sein", erklärte die 44-Jährige dem Magazin. "Sie war mein erster Anruf." Cobie und Taran lernten sich 2005 auf einer Geburtstagsparty kennen und heirateten 2012. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.

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Getty Images Cobie Smulders bei der Premiere von "Impeachment: American Crime Story"

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Getty Images Cobie Smulders und Taran Killam bei der Premiere von "Secret Invasion" in Hollywood, 2023

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Getty Images Cobie Smulders auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival, 2024