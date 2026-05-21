Auszeit auf dem Land: Olivia Attwood kämpft mit Burn-out

Realitystar Olivia Attwood (35) hat ihren Instagram-Followern jetzt gegenüber offen zugegeben, dass sie mit einem Burn-out zu kämpfen hat. Die TV-Bekanntheit gönnte sich nach eigenen Angaben eine dringend nötige Auszeit im Landhotel Estelle Manor – einem Luxus-Rückzugsort, der bei Promis beliebt ist und rund 600 Pfund [ca. 689 Euro] pro Nacht kostet. Was sie als Solotrip präsentierte, entpuppte sich für ihre aufmerksamen Fans jedoch schnell als romantischer Kurzurlaub mit ihrem neuen Freund Pete Wicks (37).

Auf Instagram schrieb Olivia: "Ich musste mich übers Wochenende selbst in eine Auszeit schicken – eigentlich hat mein Team mir das gesagt, lol. ADHS-Burnout, Leben, Arbeit und so weiter, leere Batterie." Seit ihrer Trennung von Ehemann Bradley Dack im Januar hat sie sich laut Daily Mail intensiv in die Arbeit gestürzt. Dass Pete sie auf der Erholungsreise begleitete, verrieten letztlich die sozialen Medien: Er postete ein Foto desselben Vintage-Kamins, das auch in Olivias Galerie aus dem Hotel zu sehen war. Fans waren sofort hellhörig. "Wie interessant, dass du in deinen Storys so tust, als wärst du allein dort, wenn es wie derselbe Kamin auf Petes Post aussieht", lautete einer der Kommentare darunter.

Pete und Olivia wurden erstmals im März dieses Jahres beim Knutschen in einem Londoner Bar-Restaurant gesichtet, und seitdem häufen sich die Hinweise auf eine Romanze. Die beiden verbindet jedoch bereits eine jahrelange Freundschaft. Zuvor war Olivia zehn Jahre lang mit Bradley Dack zusammen gewesen – vor einigen Monaten machte sie jedoch die Trennung öffentlich und behauptete, der Fußballer sei ihr untreu gewesen.

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Getty Images Olivia Attwood, 2022

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019