Ryan Reynolds und Blake Lively: Schulden stoppen Villenbau

Für Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) läuft es in letzter Zeit nicht rund: Ihr ambitioniertes Bauprojekt in New York soll offenbar ins Stocken geraten sein. Auf dem rund 110 Hektar großen Anwesen im Ort Lewisboro hätte ein luxuriöser Komplex entstehen sollen – mit einem rund 1.350 Quadratmeter großen Haupthaus, einem Poolhaus, einem Fitnessstudio sowie Geothermiesystemen und weiteren Ausstattungsmerkmalen der Luxusklasse. Wie TMZ berichtet, haben gleich fünf Auftragnehmer und Subunternehmer sogenannte Bauhandwerkerpfandrechte auf das Grundstück angemeldet. Zusammengenommen belaufen sich ihre Forderungen für angeblich unbezahlte Arbeiten auf rund 1,8 Millionen Euro.

Die Existenz der Pfandrechte auf das Grundstück wurde demnach von TMZ bestätigt. Eingereicht wurden die Forderungen im April. Einem einzelnen Bauunternehmen sollen dabei allein mehr als 1,15 Millionen Euro geschuldet werden – unter anderem für Zimmerarbeiten, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroinstallation, Trockenbau sowie Maurerarbeiten. Der Bau soll sich bereits seit Ende des vergangenen Jahres verlangsamt haben und zuletzt ganz zum Erliegen gekommen sein. Weder Blake noch Ryan haben sich bislang öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Das Anwesen in Lewisboro ist seit Jahren ein persönliches Herzensprojekt der beiden. Bereits 2018 hatten sie das Grundstück diskret über eine Gesellschaft erworben. Bei einer Anhörung des Planungsausschusses im Jahr 2022 soll Blake schwärmend von der Gegend gesprochen und erklärt haben, die lokale Gemeinschaft sei "der Himmel" und das Paar sei "verzweifelt darauf aus, die Bagger anrollen zu lassen". Die aktuellen Berichte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Blake und Ryan gerade einen längeren Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (42) rund um den Film It Ends With Us hinter sich gebracht haben – dieser endete mit einem Vergleich, der keine Geldzahlungen vorsah.

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

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