"Daddy": Kylie Jenner schwärmt von Timothée Chalamet

Mit gerade einmal einem Wort hat Kylie Jenner (28) das Internet jetzt in Aufruhr versetzt. Dabei hinterließ die Realityikone lediglich einen knappen Kommentar unter einem TikTok von Page Six, in dem ihr Freund Timothée Chalamet (30) zu sehen war. In dem Video sieht man den Schauspieler, wie er lässig und gut gelaunt in die Arena des Madison Square Garden in New York schlenderte, um sich dort ein Spiel der Eastern Conference Finals zwischen den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers anzuschauen. Kylies kurzer, aber umso wirkungsvollerer Kommentar unter dem Clip: "Daddy".

Damit sorgt das Paar einmal mehr für Gesprächsstoff, denn in der Kommentarspalte ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. "Mommy hat gesprochen!", schrieb eine Person, während ein anderer User ergänzte: "Daddy, auf jeden Fall." Das Paar zeigt sich in letzter Zeit ohnehin immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit: Erst kürzlich wurden die beiden zusammen mit Kylies Schwester Kendall Jenner (30) und ihrem angeblichen neuen Freund Jacob Elordi (28) bei einem Doppeldate gesichtet.

Kylie und Timothée wurden Anfang 2023 erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Öffentlich bestätigten sie ihre Romanze jedoch erst im September desselben Jahres, als sie bei Beyoncés (44) "Renaissance"-Konzert eng umschlungen gesehen wurden. Ihr offizielles Red-Carpet-Debüt folgte im Mai 2025 und rund ein Jahr später machte Timothée bei den Critics Choice Awards seine Gefühle für Kylie dann auch öffentlich: "Zum Schluss möchte ich einfach meiner Partnerin aus den vergangenen drei Jahren danken", sagte er in seiner Rede. "Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich könnte ich das nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen."

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

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Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026