Drei Wochen Ehe: Addison Raes Papa Monty lässt sich scheiden

Für Monty Lopez (50) läuft die nächste Ehe auf ein juristisches Chaos hinaus: Der Vater von Addison Rae (25) hat laut dem Promiportal TMZ die Scheidung von seiner Frau Kaitlyn Lopez eingereicht. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Ehe gerade einmal drei Wochen hielt – das Paar heiratete am 25. Oktober 2025 in Las Vegas, bevor es sich bereits am 15. November wieder trennte. Doch das war noch nicht alles: Am 23. April rückte die Polizei bei Monty zu Hause an, wenige Tage später, am 28. April, wurde er wegen des Verdachts auf Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht festgenommen.

Inmitten dieser Turbulenzen beantragte Monty auch noch eine einstweilige Schutzanordnung gegen Kaitlyn. Er behauptete, sie habe bei einem Streit eine Waffe dabei gehabt, und sprach von mehreren körperlichen Auseinandersetzungen in ihrer Beziehung. Kaitlyn wies den Vorwurf mit der Waffe zurück und erklärte gegenüber dem Newsportal, die Situation habe sich auf ihr Sicherheitsgefühl, ihre Finanzen und ihre allgemeine Verfassung ausgewirkt. Ein Richter gewährte Monty die vorläufige Schutzanordnung. Seine Ex musste daraufhin das gemeinsame Haus verlassen und einen Mindestabstand von rund 90 Metern einhalten. Nächsten Monat sehen sich beide erneut vor Gericht.

Für Monty ist dies nicht das erste Mal, dass sein Liebesleben für Schlagzeilen sorgt. Die Blitzhochzeit mit Kaitlyn wurde nach gerade einmal zwei Wochen Beziehung in Las Vegas gefeiert – ohne Gäste, ohne seine Tochter Addison. Monty lernte Kaitlyn damals in einer Bar in Louisiana kennen, seinem Heimatstaat. Bereits 2022 hatte er für Aufsehen gesorgt, als seine Ehe mit Addisons Mutter Sheri Easterling (46) unter anderem wegen Untreuevorwürfen in die Brüche ging.

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Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

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Instagram / montylopez Monty Lopez

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Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

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