"Prominent getrennt"-Fans stellen sich klar auf Göks Seite

In der aktuellen vierten Folge von Prominent getrennt müssen Göktug Göker und Rebecca Ries ihrer sogenannten Zeit zu zweit stellen – und die Szenen sorgen für rege Diskussionen in den sozialen Medien. Während die Ex-Partner heftig aneinandergeraten, stellt sich ein Großteil der Zuschauer offenbar auf Göks Seite. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Fans dem Realitystar ihr Mitgefühl aussprechen und Rebeccas Auftreten als zu kühl empfinden. "Halleluja – wenn man vollstes Verständnis für Gök und sein Gehen so kurz nach der Geburt hat... es sieht aus, als käme bei Rebecca nichts, aber auch gar nichts an. Da fließt kein Blut, da fließt Eis durch ihre Blutbahnen", schreibt etwa ein Nutzer unter dem Post.

Ein weiterer Nutzer schreibt: "Mir tut Gök so leid. Klar heiße ich nicht alles gut, was er gemacht hat, beziehungsweise sie im Wochenbett alleine gelassen hat. Aber Rebecca schien ja schon sehr kalt zu ihm zu sein, und dass sie für ihr gemeinsames Kind keine friedliche Lösung finden möchte, tut mir für ihn sehr leid." Auch andere Stimmen werden deutlicher und kritisieren vor allem Rebeccas Auftreten in der Show. Ihr wird in mehreren Kommentaren ein "kaltes" und "emotionsloses" Verhalten vorgeworfen, das eine gemeinsame Elternlösung erschwere. Gleichzeitig betonen viele User, dass das Verlassen einer Frau im Wochenbett für sie weiterhin ein absolutes No-Go bleibe und sie diesen Schritt von Gök trotz allem nicht gutheißen. Wieder andere versuchen, beide Seiten zu betrachten, und verweisen darauf, dass niemand die Beziehung der beiden von innen kenne.

Mehrere Kommentare beschäftigen sich zudem mit der Frage, ob es besser sei, in einer unglücklichen Beziehung aus Rücksicht auf das Neugeborene zu bleiben oder einen Schlussstrich zu ziehen. Ein Nutzer schreibt etwa: "Also soll man(n) im Wochenbett bleiben, obwohl man unglücklich ist und die beiden nur am Streiten sind? Ist das gut für das Baby? Sie hat genauso Mitschuld daran, warum er gegangen ist. Und lieber so, als dass das Baby nur Stress und Streit mitbekommt." Andere User kritisieren zudem eine frühere Aussage von Rebecca, Gök solle "gegen einen Baum fahren", und betonen, dass sich Gök von ihr und nicht vom Kind getrennt habe "Mir tat Gök so leid. Ich dachte damals echt, was das für ein Mensch sein muss, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Wie kalt sie da saß", kommentiert ein weiterer Zuschauer.

Hintergrund des Ganzen ist ein tiefer Konflikt zwischen den beiden Elternteilen. Gök erklärte in der Sendung, er habe an der Show teilgenommen, um endlich eine gemeinsame Lösung als Eltern zu finden – da dies privat nicht funktioniert habe: "Im Privaten sieht es dann so aus, dass du abhaust, ich rausgeschmissen werde, dass ich beleidigt werde, ich meinen Sohn nicht mehr sehen darf." Rebecca konterte daraufhin: "Du machst Schluss, verpisst dich und erwartest nach 48 Stunden, dass ich dich wieder in die Wohnung lasse und dass du uns sehen kannst." Auch der Vorwurf fehlender Zuneigung stand im Raum. Rebecca erklärte dazu, sie habe sich unter Druck gesetzt gefühlt: "Du wolltest immer alles von mir haben, aber ich konnte es dir in dem Moment nicht geben, weil ich mich selbst nicht wohlgefühlt habe."

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RTL / Africa Vumazonke Gök Göker, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidatin

RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"