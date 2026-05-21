Cindy Crawfords Tochter Kaia ist jetzt Modedesignerin

Kaia Gerber (24) startet 2026 mit Vollgas in eine neue Mode-Ära: In Los Angeles hat das Model jetzt offiziell ihr Debüt als Kreativpartnerin beim Kult-Denimlabel Re/Done gefeiert. Bereits seit Januar ist Kaia dort als Investorin, kreative Partnerin und Mitglied im Beirat an Bord. Nun erscheint im Mai ihre erste kuratierte Capsule Collection – begleitet von einer Kampagne, in der sie selbst vor der Kamera steht. Dem Magazin Vogue erklärte sie, warum das Projekt für sie so stimmig ist: "Mode war schon immer ein Teil meines Lebens, aber die Kleidung, die ich wirklich trage, sind Jeans und T-Shirts – also genau das, womit Re/Done bekannt wurde."

Hinter der Zusammenarbeit steckt CEO Phillip Prado, der Re/Done im Juni 2025 übernahm, nachdem er zuvor zwölf Jahre bei Gucci tätig war. Er holte Kaia an Bord, weil er die Marke von einem Kultlabel für Denim zu einer amerikanischen Luxuslifestylemarke entwickeln möchte. "Wir haben nicht nach einem klassischen Celebrity-Endorsement gesucht. Wir wollten jemanden, der die Marke verkörpert und die zukünftige Richtung wirklich mitgestalten kann", sagte er gegenüber Vogue. Kaia ist dabei in sämtliche Bereiche eingebunden – von der Produktentwicklung über das Casting bis hin zu Storytelling und Bildsprache. Ihre erste eigenständige Kollektion für Re/Done soll im September folgen. Eng zusammen arbeitet sie dabei mit Designerin Meredith Kahn, die Phillip nach seinem Amtsantritt als Head of Design ins Unternehmen geholt hatte. "Das war ein großes Highlight für mich, von Menschen mit unglaublichem Geschmack umgeben zu sein", schwärmte Kaia über die Zusammenarbeit.

Für das Model ist Re/Done nicht das erste Investment in eine Modemarke: Zuvor beteiligte sie sich bereits an der Aktivwear-Marke Vuori, für die sie auch eigene Kollaborationskollektionen entwarf. Privat hat Kaia zuletzt ebenfalls Veränderungen vorgenommen – ihre Luxuswohnung im New Yorker Stadtteil SoHo verkaufte sie kürzlich für 4,8 Millionen Euro. Neben der Mode ist die Tochter von Cindy Crawford (60) auch in der Welt der Literatur und des Fernsehens aktiv: Sie veröffentlichte ihre erste eigene Publikation im Rahmen ihres Buchprojekts Library Science und ist zudem für die TV-Adaption des Romans "The Shards" von Bret Easton Ellis (62) besetzt, die im August Premiere feiern soll.

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Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kaia Gerber bei Vanity Fairs "Vanities: A Night For Young Hollywood" in Los Angeles, 2026

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Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Maserati Bret Easton Ellis