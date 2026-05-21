Funkstille nach Baby-News: Amira Aly meldet sich im Netz

Rund eine Woche nach ihrer Schwangerschaftsverkündung meldet sich Amira Aly (33) erstmals wieder persönlich bei ihrer Community auf Instagram. Nach den Baby-News hatte sich die Moderatorin tagelang nicht mehr bei ihren Fans gezeigt – was vielen sofort auffiel. Ein besorgter Follower wollte deshalb wissen, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Amira, die sich derzeit beruflich im ägyptischen Luxor aufhält, reagierte prompt und erklärte: "Absolut richtig. Ich habe mich einfach super lange nicht gemeldet beziehungsweise gar nicht gemeldet nach der Verkündung. Deswegen wollte ich das hier kurz nachholen und mich bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche."

Über die genauen Gründe für ihre Pause schwieg sie, machte aber deutlich: "Ich hatte letzte Woche gar keinen Kopf für Instagram, dafür gab es einfach gute Gründe, gibt es eigentlich immer noch." Amira betonte jedoch, dass es ihr gut geht, und legte mit einem Schmunzeln nach: "Hier ist auch alles in Ordnung. Es ist echt faszinierend: Morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat." Außerdem erklärte die 33-Jährige, dass sie sich ihren Followern gegenüber verpflichtet fühle, auf der Plattform präsent zu sein – auch das sei ein Grund für ihre Rückkehr gewesen.

Amira erwartet ihr drittes Kind. Die TV-Bekanntheit ist bereits Mutter von zwei Söhnen aus ihrer Ehe mit dem Entertainer Oliver Pocher (48), von dem sie sich 2023 nach rund vier Jahren Ehe trennte. Inzwischen ist sie neu verliebt: Ihr Partner ist Christian Düren (35), mit dem sie ihre Schwangerschaft kürzlich gegenüber Bild bestätigte: "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel." Gleichzeitig deutete sie an, dass die vergangenen Wochen für beide nicht nur schön waren: "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd."

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026