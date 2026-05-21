Neue Fotos: Rebel Wilsons Baby Rose in Teddybärstrampler

Zwei Wochen nach der Geburt von Töchterchen Rose Estelle zeigt sich Rebel Wilson (46) überglücklich. Die australische Schauspielerin teilte jetzt auf Instagram eine Reihe von Selfies, auf denen sie ihr Neugeborenes fest an sich drückt und in die Kamera strahlt. Baby Rose trägt auf den zuckersüßen Fotos einen weißen Strampler mit kleinen Teddybären und pinken Schleifen und sieht dabei zum Dahinschmelzen aus.

Gegenüber dem Magazin People äußerten sich Rebel und ihre Ehefrau Ramona Agruma emotional über den Familienzuwachs: "Wir sind so aufgeregt wegen der kleinen Rose und dass Royce jetzt große Schwester sein darf! Jetzt sind wir noch MEHR ein Girl-Power-Haushalt", berichteten die beiden. Sie beschrieben den Weg dorthin als lang und machten auf die Herausforderungen einer IVF-Behandlung aufmerksam: "Jeder, der das durchgemacht hat, weiß, wie schwer der Weg mit all den Höhen und Tiefen einer Fruchtbarkeitsbehandlung ist, die oft nicht mit einer Geburt endet." Auch Ramonas Schwangerschaft sei nicht ohne Risiken verlaufen, wie das Paar erklärte: "Ramonas Schwangerschaft war mit hohen Risiken verbunden, und es gab unterwegs einige Schreckensmomente."

Rebel und Ramona sind seit 2023 verheiratet. Ihre erste gemeinsame Tochter Royce, die ebenfalls durch IVF auf die Welt kam, feierte in diesem Jahr bereits ihren dritten Geburtstag. Ramona hatte die freudige Nachricht ihrer zweiten Schwangerschaft im vergangenen Dezember auf Instagram verkündet. Rose Estelle erblickte schließlich am 4. Mai das Licht der Welt. Seitdem ist die Familie zu viert und ihr Glück offenbar komplett.

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Rose Estelle

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Rose Estell

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter Royce, September 2025