Sheryl Crow erhielt während Liebesaus Brustkrebsdiagnose

Gleich zwei Schicksalsschläge auf einmal: Sheryl Crow (64) hat in einem offenen Interview über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Im Podcast "The Bobbycast" enthüllte die Sängerin, dass ihre Brustkrebsdiagnose genau in dieselbe Woche fiel, in der ihre Verlobung mit dem Radrennfahrer Lance Armstrong (54) zerbrach. "Ich war verlobt. Ich hatte drei wundervolle Stiefkinder. Ich wollte mit diesem Mann Kinder haben. Wir trennten uns. In derselben Woche, in der wir uns trennten, wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert und ich erfuhr, dass er sich mit einer wirklich berühmten Schauspielerin traf", schilderte Sheryl den Moment, der ihr Leben grundlegend verändern sollte.

Die Musikerin beschreibt, wie sie in der Folge "etwa neun Monate voller Bestrahlung, Trauer und Wut" durchlebt habe. Besonders eine Begegnung mit ihrer Onkologin sei ihr dabei nachhaltig im Gedächtnis geblieben. "Ich hatte eine wirklich stoische Onkologin, die buchstäblich wie meine Großmutter aussah, aber eines der Dinge, die sie zu mir sagte, war: 'Ich habe schon tausend Frauen mit Krebs hier gehabt, lass' dir diese Lektion nicht entgehen'", erinnerte sie sich im Podcast. Aus dieser schwierigen Zeit habe sie erkannt, dass sie stets eine Fürsorgerin für andere gewesen sei und sich selbst dabei vernachlässigt habe. "Mein Leben musste erst zum Stillstand kommen, damit ich an einen Punkt gelangte, an dem ich mich fragen konnte: 'Okay, wer bin ich? Und warum tue ich, was ich tue? Liebe ich, was ich tue? Was soll ich eigentlich tun?'"

Sheryl und Lance hatten sich im Oktober 2005 verlobt, trennten sich aber bereits im Februar 2006. Lance heiratete später Anna Hansen Armstrong, mit der er zwei Kinder hat. Aus seiner ersten Ehe hat er drei weitere Kinder. Sheryl hingegen entschied sich dafür, auf anderem Weg eine Familie zu gründen: Die Sängerin adoptierte zwei Söhne, Wyatt und Levi, die sie als alleinerziehende Mutter großzieht.

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Getty Images Sheryl Crow bei den Grammy Awards 2025

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Getty Images Bei den Billboard Music Awards 2004 in Las Vegas: Lance Armstrong und Sheryl Crow

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