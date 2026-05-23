Nach Geburt von Baby Tessa: Renata Lusin plant ihr Comeback

Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter hat Renata Lusin (38) bereits ihr nächstes großes Ziel im Blick: ein Comeback bei Let's Dance. Die Profitänzerin und ihr Ehemann Valentin Lusin (39) wurden am 9. April zum zweiten Mal Eltern. Töchterchen Tessa kam zur Welt – zwei Jahre nach der großen Schwester Stella. Wegen ihrer Schwangerschaft hatte Renata die aktuelle Staffel der RTL-Tanzshow pausiert. Gegenüber Bunte verrät sie nun, wie sie sich ihre Rückkehr vorstellt.

Den ersten Schritt zurück auf die Tanzfläche plant Renata bereits ab November: Dann startet die "Let's Dance"-Tour, die durch rund 15 deutsche Städte sowie nach Zürich und Wien führen soll. "Wenn ich gefragt werde, wäre das wirklich mein Traum, wieder mitzumachen. Ich würde mich super-super freuen", sagt sie bei Bunte. Die Tour sieht sie zugleich als "die perfekte Vorbereitung für die 'Let's Dance'-Staffel nächstes Jahr". Baby Tessa soll sie dabei begleiten, während die ältere Tochter Stella zu Hause bleibt. "Stella würde dann in diesen Wochen bei den Großeltern bleiben und bei der Tagesmama. Sie hat ja ihren Ablauf, und wir würden sie natürlich immer besuchen", erklärt Renata. Welche Profitänzer am Ende tatsächlich auf Tour gehen, entscheidet RTL in den kommenden Wochen.

Auch Valentin war in der laufenden Staffel von "Let's Dance" als Profitänzer dabei – allerdings nur kurz. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin, der Moderatorin Sonya Kraus (52), schied er bereits nach der ersten Show aus. Wie Valentin im Interview erzählte, konnte er dem frühen Aus aber auch etwas Positives abgewinnen: Er durfte so mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, als ursprünglich erwartet. Für Renata war das Vorbild für ihren Touransatz bereits ihre erste Tochter: "Ich habe das damals mit Stella super hinbekommen. Ich habe gestillt und konnte mittanzen, das war sehr schön. Meine Eltern sind damals mitgefahren", erinnert sie sich.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter Tessa

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026