Diesen gemeinen Spitznamen hat Jimi Blue für Ex Yeliz Koc

In der aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts sorgt ein pikantes Detail aus dem Familienalltag von Jimi Blue Ochsenknecht (34) jetzt für Gesprächsstoff: Der Schauspieler hat seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32), mit der er Tochter Snow (4) hat, mit einem ziemlich gemeinen Spitznamen in sein Handy eingespeichert. Als Jimi einen Anruf von der 32-Jährigen bekommt, ruft seine Schwester Cheyenne (25) quer durch den Raum: "Voldemort ruft an, Voldemort ruft an." Am anderen Ende der Leitung meldet sich dann allerdings nicht Yeliz selbst, sondern die kleine Snow, die offenbar über das Handy ihrer Mama anruft.

Jimi reagiert auf seine Schwester sichtlich genervt und bittet sie, das nicht so laut zu sagen. Im Einzelinterview zeigt er sich zum Thema wortkarg: "Ich habe sie so eingespeichert, aber egal, Themawechsel", erklärt er knapp. Cheyenne hingegen bestätigt in der Sendung, dass "Voldemort" tatsächlich Jimis Spitzname für seine Ex ist – warum, wisse sie selbst nicht. Ihr Ehemann Nino (31) ordnet die Situation deutlich entspannter ein: "Voldemort ist, glaube ich, ein Running-Gag", sagt er im Interview und ergänzt amüsiert: "Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich fand's echt ganz lustig."

Warum Jimi ausgerechnet diesen Spitznamen für Yeliz gewählt hat, wird in der Folge nicht aufgelöst. Klar ist aber: Mit dem großen Online-Beef der beiden im April dürfte es nichts zu tun haben, denn die Dreharbeiten liegen schon einige Monate zurück. Der Streit selbst hatte es jedoch in sich! Yeliz behauptete auf Instagram, Jimi habe einen gemeinsamen Hawaii-Urlaub mit Snow und ihr kurzfristig abgeblasen, obwohl schon alles gebucht gewesen sei. Gezahlt habe sie, so Yeliz, mit der Zusage, das Geld zurückzubekommen. Stattdessen habe der 34-Jährige Mallorca ins Spiel gebracht. "Lass uns doch nach Mallorca, weil bei Hawaii bin ich raus – auch wenn du schon gebucht hast", zitierte sie ihn. Und noch heftiger: "Lass uns doch meine neue Freundin und die zwei Kinder mitnehmen! Ist doch ein toller Familienurlaub dann!"

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