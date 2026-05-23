Katie Price "angeekelt" vom Verschwinden ihres Ehemannes

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag erlebt Katie Price (48) gerade eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Ihr Ehemann Lee Andrews ist seit über einer Woche spurlos verschwunden – der letzte Kontakt zwischen den beiden zeigte ihn mit offenbar gefesselten Händen. Während er als vermisst gilt, verbringt die Realitybekanntheit ihren Ehrentag mit ihren fünf Kindern. Auf Instagram teilte sie einen kämpferischen Text: "Du kannst eine Frau nicht brechen, die Familienprobleme, finanzielle Schwierigkeiten, Karrieredruck, Stress, Herzschmerz und Verrat überlebt hat und sich dennoch entschieden hat, nicht aufzugeben. Eine solche Frau fällt nicht leicht. Sie baut sich immer wieder auf, egal wie oft das Leben versucht, sie zu erschüttern."

Doch der Post scheint nicht nur allgemeine Stärke auszudrücken. Laut The Sun ist Katie regelrecht entsetzt darüber, dass Lee sich trotz seines Verschwindens offenbar in den sozialen Netzwerken bewegt und dabei einer anderen Frau folgt. "Katie ist angeekelt und entsetzt. Heute ist ihr Geburtstag und sie hat nichts von ihrem Mann gehört, aber zu sehen, wie er einer anderen Frau online folgt, ist einfach unerhört", wird eine Quelle zitiert. Die Suche nach Lee hat die Britin inzwischen komplett in die Hände der Behörden gelegt. "Britische Polizei, britisches Konsulat, das Außenministerium, Interpol – sie alle sind jetzt dabei, Lee zu suchen", erklärte sie. Selbst will sie nichts mehr dazu sagen: "Ich rede nicht mehr darüber. Ich habe beschlossen, mir zu sagen: Katie, du hast die besten Leute, die ihn suchen."

Dass Katies Familie dem Verschwinden von Lee ganz anders gegenübersteht als sie selbst, war bereits zuvor bekannt geworden. Ihre Angehörigen sollen erleichtert sein, dass Lee nie nach Großbritannien gereist ist und Katies Kinder bisher nicht kennengelernt hat. Katie selbst hatte Lee Anfang dieses Jahres geheiratet. Trotz allem will sie nun nach vorne schauen: "Ich habe viele aufregende Dinge vor mir. Was soll ich tun – hier sitzen und weinen und im Bett bleiben? Nein, das bin ich nicht."

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026