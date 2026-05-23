Ehevertrag? Das ist für Taylor Swift & Travis Kelce wichtig

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stehen vor einer wichtigen Entscheidung, bevor sie sich das Jawort geben: Soll es einen Ehevertrag geben oder nicht? Berichten zufolge planen die beiden, im Juli in New York zu heiraten – womöglich sogar über das verlängerte Wochenende rund um den Unabhängigkeitstag. Dabei stehen finanzielle Dimensionen im Raum, die kaum größer sein könnten: Das Magazin Forbes schätzt Taylors Vermögen auf rund zwei Milliarden US-Dollar, während Travis laut verschiedenen Schätzungen zwischen 50 und 90 Millionen US-Dollar sein Eigen nennt.

Sollte das Paar einen Ehevertrag unterzeichnen, wäre die Wahl des US-Bundesstaates entscheidend, da je nach Staat unterschiedliche Gesetze gelten. Beide Stars haben Verbindungen zu mehreren Bundesstaaten: Taylor besitzt Immobilien unter anderem in Rhode Island, New York und Tennessee, Travis hingegen verfügt über Häuser in Kansas und Missouri sowie ein Familienanwesen in Florida. Laut TMZ gilt New York eher als schwieriger Standort, da Richter dort Eheverträge besonders kritisch prüfen und diese gelegentlich sogar für ungültig erklären. Kansas hingegen soll als ehevertragfreundlicher Staat ein starker Kandidat sein. Tennessee wird als solide Wahl für wohlhabende Paare und Entertainer gewertet – zumal Taylor tiefe Wurzeln in Nashville hat. Nach der Hochzeit sollen die beiden übrigens auf eine ausgiebige Hochzeitsreise gehen: Die Route führt laut The US Sun von den Bahamas über die italienische Küste am Gardasee, weiter nach Paris und schließlich an die Côte d'Azur sowie nach Kroatien.

Privat läuft es beim Paar nicht nur in puncto Hochzeitsplanung auf Hochtouren. Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im September 2025 auf Instagram mit einem gemeinsamen Post verkündet – mit dem charmanten Kommentar: "Die Englischlehrerin und der Sportlehrer heiraten." Travis hatte den Antrag dabei geschickt inszeniert: Während er Taylor mit Dreharbeiten für seinen Podcast "New Heights" beschäftigte, ließ er heimlich seinen Garten für den besonderen Moment herrichten. Zuletzt war allerdings auch ein familiärer Schatten auf die Vorfreude gefallen: Berichten zufolge hat Taylor den Kontakt zu Travis' Vater Ed Kelce abgebrochen, nachdem vertrauliche Informationen über sie an die Medien gelangt sein sollen.

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce