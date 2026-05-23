Mike Tindall stichelt: Prinz Harry war einst "viel spaßiger"

Prinz Harry (41) ist seit seinem Bruch mit den britischen Royals gerne mal Zielscheibe von Spott und Gehässigkeiten aus der Öffentlichkeit. Auch Mitglieder der Königsfamilie sticheln mal gegen den Sohn von König Charles (77). Mike Tindall (47), der Ehemann von Harrys Cousine Zara Tindall (45), erinnert in einem Gespräch mit The Telegraph an seine Hochzeit und meint, dass sein Kumpel James Haskell (41) sich überraschend sittsam verhalten habe. Andere Gäste hätten mehr Stimmung gemacht. "Harry zum Beispiel, als er noch spaßig war", erklärt der Ex-Rugby-Profi. Ein gezielter Seitenhieb gegen Harry, der heute in Bezug auf die Royals gar keinen Spaß mehr zu verstehen scheint.

Als der Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan (44) noch in Großbritannien lebten, hegten Mike und Zara ein enges Verhältnis zu den beiden. Harry ist sogar der Patenonkel von ihrer Tochter Lena (7). Allerdings verrät der frühere Nationalspieler, dass die Beziehung mit dem Umzug der Aussteigerroyals in die USA abgekühlt sei. Dennoch scheinen er und seine Frau Harry und Meghan nicht völlig abgeneigt zu sein. 2025 hieß es noch, die Tochter von Prinzessin Anne (75) plane mit ihrer Familie einen Besuch in Kalifornien. Darüber hinaus sollen die beiden Paare überlegt haben, sich in Portugal zu treffen. "Zara und Mike reden nicht laut über ihre Beziehung zu den Sussexes, da das bei vielen in der Royal Family nicht gut ankommt", verriet ein Insider gegenüber OK!.

Allzu böse scheint Mikes kleiner Witz auf Harrys Rücken also nicht gemeint zu sein. Allerdings sind er und Zara auch nicht ganz so extrem in die Arbeit der Royals eingebunden, wie beispielsweise Harrys Bruder Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44). Anne setzte sich stets dafür ein, dass ihre Kinder ein möglichst normales Leben führen können, weshalb Zara und ihr Bruder Peter (48) auch keinen royalen Titel haben. Zwar treten sie auch immer mal wieder bei Terminen des Königshauses auf, aber ihre Kinder führen ein Leben abseits der Kameras. Gut möglich, dass Harry und Meghan sich genau das für ihre Familie wünschten und die vier sich deshalb so gut verstehen.

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Chris Jackson/Getty Images, Dan Kitwood/Getty Images Mike Tindall und Prinz Harry

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Prinz Harry mit seiner Cousine Zara Tindall und deren Mann Mike