PUR-Sänger Hartmut Engler mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Hartmut Engler (64), Sänger der Band PUR, ist in seinem Heimatort Bietigheim-Bissingen mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Jürgen Kessing nahm die Ehrung im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) im dortigen Haus der Kultur vor. Die Auszeichnung würdigt sowohl Hartmuts musikalisches Lebenswerk als auch sein kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Zu dem feierlichen Abend begleiteten ihn seine Verlobte Katrin sowie seine Söhne Felix und Philip.

Für Hartmut war die Auszeichnung sichtlich bewegend. Gegenüber Bild verriet er: "Das Bundesverdienstkreuz bedeutet mir wirklich viel. Wenn man bedenkt, dass PUR in all den Jahren immer auch Kritik ausgesetzt war, ist das jetzt eine schöne Bestätigung und Anerkennung, für das, was wir bewegt haben." Bereits im März hatte ihn ein persönlicher Brief des damaligen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf die bevorstehende Ehrung hingewiesen. "Ich konnte es erst gar nicht fassen. Mir standen beim Lesen die Tränen in den Augen und ich hatte Gänsehaut", so der Musiker. Auch sein enger Freund Rüdiger Mahl, bekannt durch den PUR-Song "Mein Freund Rüdi", war bei der Verleihung dabei. Der Oberbürgermeister betonte in seiner Laudatio: "Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben."

Neben seiner Musik engagiert sich Hartmut seit Jahren für verschiedene soziale Projekte. Er unterstützt die SOS-Kinderdörfer sowie den Verein Dunkelziffer im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch und setzt sich zudem für Demenzkranke ein. Mit PUR prägt der 64-Jährige seit mehr als vier Jahrzehnten die deutsche Musiklandschaft – die Band startete in Bietigheim-Bissingen und feierte 1990 mit "Lena" ihren ersten großen Charterfolg. Das Album "Abenteuerland" aus dem Jahr 1995 zählt bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten deutschsprachigen Platten. Zuletzt wurde bekannt, dass im Herbst ein neues PUR-Album erscheinen und ab Dezember 2026 eine neue Tour starten soll.

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Getty Images Hartmut Engler singt bei einem Auftritt

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Getty Images Hartmut Engler und seine Verlobte Katrin im Dezember 2014

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Getty Images Die Pop-Band Pur