Bittere News: Prinzessin Charlotte Wimbledon-Traum platzt

Nur wenige Wochen bevor für die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) die Sommerferien beginnen, platzt für Prinzessin Charlotte (11) ein ganz besonderer Wimbledon-Traum. Ausgerechnet ihr Lieblingstennisstar Carlos Alcaraz hat jetzt auf X verkündet, dass er sowohl die traditionsreichen Queen's Club Championships in London als auch das legendäre Rasenturnier in Wimbledon absagen muss. Der Spanier laboriert weiter an einer hartnäckigen Handgelenksverletzung und fühlt sich nach eigener Aussage noch nicht bereit für Matches auf dem heiligen Rasen. Besonders bitter: Das Turnier fällt genau in die Zeit, in der Charlotte nach dem Schuljahr an der Lambrook School eigentlich wieder live vor Ort mitfiebern wollte.

In seinem Statement auf der Plattform X erklärte Carlos: "Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich viel besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich die Rasenturniere in Queen's und Wimbledon absagen." Weiter schrieb der Tennisprofi, es handle sich um zwei "ganz besondere Turniere" für ihn, die er "sehr vermissen" werde, man arbeite jedoch daran, "so schnell wie möglich zurückzukehren". Die Queen's Club Championships laufen in diesem Jahr vom 6. bis 21. Juni, Wimbledon steigt vom 29. Juni bis 12. Juli – also genau dann, wenn Charlotte, Prinz George (12) und Prinz Louis (8) in die Ferien starten. Wie die royale Familie die schulfreie Zeit verbringen wird, ist bislang nicht bekannt, doch dass Charlottes Tennisidol nicht aufschlagen wird, dürfte für die junge Zuschauerin die wohl traurigste Nachricht zum Ferienstart sein.

Prinzessin Charlotte gilt schon seit Jahren als großer Tennisfan – ganz wie ihre sportbegeisterte Mama. Medienberichten zufolge nahm die Enkelin von König Charles (77) bereits mit zwei Jahren erste Stunden in einem exklusiven Tennisclub. 2023 feierte sie dann ihr Wimbledon-Debüt beim Herrenfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, an der Seite von Kate und Bruder Prinz George. Damals durfte sie ihren Favoriten erstmals backstage treffen. Ein Jahr später folgte der Moment, der um die Welt ging: Charlotte reichte dem frischgebackenen Champion auf dem Gelände die Hand, die offizielle Wimbledon-Instagram-Seite kommentierte das Foto mit den Worten: "Ein Handschlag für den Champion von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Charlotte." Kate verriet Carlos damals laut BBC, Charlotte habe ihn "immer angefeuert" und die Familie habe "viel im Fernsehen mitverfolgt".

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Getty Images Spanier Carlos Alcaraz mit Rookwood Cup, Ohio 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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