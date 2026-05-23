Einsam gefühlt: Bob Sagets Witwe Kelly wollte wieder daten

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Bob Saget (†65) im Januar 2022 hat sich Kelly Rizzo (47) bewusst eine Auszeit vom Dating genommen – und jetzt offen darüber gesprochen. Im Podcast "Girls Gotta Eat" erklärte sie, dass sie sich zunächst ein ganzes Jahr lang selbst verboten hatte, auch nur an neue Dates zu denken. "Ich sagte mir: 'OK, in Sachen Dating oder dem Vorwärtsgehen werde ich ein Jahr lang gar nicht darüber nachdenken'", erzählte die 47-Jährige den Moderatorinnen Ashley Hesseltine und Rayna Greenberg. Weniger als ein Jahr wäre ihr zu früh erschienen. Doch genau am ersten Todestag ihres Mannes nahmen seine Freunde die Sache selbst in die Hand.

Bei einem Treffen mit Comedian Jeff Ross, Musiker John Mayer (48) und Bobs Neffen Adam sprach Jeff das Thema direkt an: "Jeff Ross sagt: 'Kel, das Offensichtliche im Raum, wir müssen darüber reden. Wann fängst du wieder an zu daten?'" Sie antwortete, dass sie noch nicht bereit sei. John ermutigte sie daraufhin einfühlsam: "Wann immer du bereit bist, ist es OK. Wenn du wieder da draußen sein möchtest – das ist OK." Rund 14 Monate nach Bobs Tod begann die Einsamkeit dann wirklich zu nagen. "Nach über einem Jahr ohne Umarmung oder Kuss fühle ich mich einsam. Ich will mich nicht wie eine altbackene alte Witwe fühlen", schilderte sie ihren damaligen Gefühlszustand. Bevor sie sich wieder auf die Suche nach Liebe machte, holte sie sich außerdem den Segen von Bobs Töchtern Aubrey, Lara und Jennie. "Ich brauche keine Erlaubnis, aber ich möchte euren Segen", sagte Kelly zu ihnen. Die Antwort der drei: "Unser Vater würde wollen, dass du glücklich bist."

Heute ist Kelly mit dem Schauspieler Breckin Meyer (52) liiert. Öffentlich machten sie ihre Beziehung im Februar 2024 bei einer Grammy-Party, das erste gemeinsame Paarfoto folgte Anfang Mai dieses Jahres auf Instagram. Gegenüber dem Magazin Us Weekly hatte sie bereits verraten, dass manche Freunde glauben, Bob habe ihr Breckin geschickt: "Ich unterscheide zwischen dem himmlischen Bob und dem irdischen Bob. Der himmlische Bob will, dass ich glücklich bin." Neben ihrer neuen Beziehung hält Kelly die Erinnerung an Bob weiterhin wach. Anlässlich seines 70. Geburtstags am 17. Mai widmete sie ihm auf Instagram einen emotionalen Beitrag – und reflektierte auch in ihrem Podcast "Comfort Food with Kelly Rizzo" immer wieder über die gemeinsame Zeit mit dem verstorbenen Comedian.

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Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

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Instagram / kellyrizzo Kelly Rizzo, Social-Media-Bekanntheit

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Getty Images Kelly Rizzo und Breckin Meyer bei einer Benefizveranstaltung 2025 in New York City