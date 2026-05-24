Trauer um Rap-Ikone: Rob Base verliert den Kampf gegen Krebs

Die Musikwelt trauert um Rob Base: Der US-amerikanische Rapper, der mit dem Kulthit "It Takes Two" eine ganze Generation geprägt hat, ist am 22. Mai 2026 im Alter von 59 Jahren gestorben. Er erlag einem privaten Kampf gegen den Krebs, umgeben von seiner Familie. Besonders bewegend: Nur vier Tage vor seinem Tod hatte er noch seinen 59. Geburtstag gefeiert. Die Todesnachricht wurde über seinen offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben, wo es in einem Statement heißt: "Robs Musik, seine Energie und sein Vermächtnis haben eine ganze Generation geprägt und Millionen von Menschen weltweit Freude bereitet."

Das Statement würdigt ihn dabei nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch: "Abseits der Bühne war er ein liebevoller Vater, Familienmensch, Freund und eine kreative Kraft, deren Einfluss unvergessen bleiben wird." Rob Base, der mit bürgerlichem Namen Robert Ginyard heißt, wurde am 18. Mai 1967 in Harlem geboren. Seinen großen Durchbruch feierte er gemeinsam mit DJ EZ Rock – mit bürgerlichem Namen Rodney Bryce – im Jahr 1988 mit dem gemeinsamen Hit "It Takes Two", der auf Platz drei der Billboard Dance Club Songs Charts kletterte. Trotz seiner Erkrankung war Rob Base zuletzt noch als Performer aktiv und Teil der "I Love the 90's Tour".

"It Takes Two" ist längst mehr als nur ein Rapsong – er ist ein kulturelles Phänomen. Der Track wurde unter anderem von Snoop Dogg (54) gesampelt und in Hollywoodfilmen wie "Proposal" aus dem Jahr 2009 und "Iron Man 2" aus dem Jahr 2010 eingesetzt. Rob und DJ EZ Rock hatten sich bereits in der fünften Klasse in Harlem kennengelernt und als Teenager begonnen, gemeinsam Musik zu machen. Ihr Duo brachte Hip-Hop und House Music in den Mainstream der 1980er Jahre. DJ EZ Rock starb bereits 2014 an den Folgen seiner Diabetes-Erkrankung. Nun folgt ihm auch sein langjähriger Kreativpartner.

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Getty Images Rob Base bei der Back to the Eighties 3 Year Anniversary im Canal Room in New York City, 23. März 2012

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Imago Rob Base, 2014

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Getty Images Rob Base bei der Unbridled Eve Kentucky Derby Gala im Galt House Hotel in Louisville