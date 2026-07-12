Gewusst? Tom Hanks hatte eine Doppelrolle in "Forrest Gump"

Tom Hanks (70) übernahm in "Forrest Gump" gleich zwei Rollen – eine Tatsache, die vielen Zuschauern bis heute nicht bewusst ist. Neben der Titelrolle des liebenswerten Protagonisten mit einem IQ von 75 verkörperte der Schauspieler in dem Kulthit von 1994 auch Nathan Bedford Forrest, einen seiner Vorfahren. Diese zweite Figur taucht in einer kurzen, stummfilmartig gestalteten Rückblende auf, die relativ früh im Film zu sehen ist und erklärt, wie Forrest zu seinem Namen kam. Die Mutter des Protagonisten habe ihm gesagt, dass sie "irgendwie mit ihm verwandt" seien, erinnert sich Forrest in der Szene. Um dies humoristisch zu unterstreichen, ist Nathan in dieser Rückblende kurz in Gestalt von Tom zu sehen – und die beiden Figuren könnten kaum unterschiedlicher sein.

Denn bei Nathan handelte es sich um einen General der Confederate States Army sowie den Gründer und ersten Anführer des Ku-Klux-Klan, also um einen der fanatischsten Rassisten in der Geschichte der USA. Für seine Hauptrolle in "Forrest Gump" erhielt Tom vor über 30 Jahren seinen zweiten Oscar. Der Film gewann insgesamt sechs Academy Awards und gilt als einer der besten Filme der 1990er-Jahre. Auch der junge Forrest wurde übrigens von einem anderen Darsteller gespielt: Michael Conner Humphreys lieh der Kindheitsversion des Charakters sein Gesicht.

Tom reiht sich mit seiner Doppelrolle in eine lange Liste von Schauspielern ein, die in einem Film mehrere Figuren verkörperten. Adam Sandler (59) spielte in "Jack und Jill" beide Titelfiguren, Mike Myers (63) trat nicht nur als "Austin Powers", sondern auch als dessen Widersacher Dr. Evil auf, und Eddie Murphy (65) verkörperte in den beiden "Der verrückte Professor"-Filmen sogar eine ganze Großfamilie. Tom bewies mit seiner Karriere immer wieder sein vielseitiges Talent – sowohl als Schauspieler als auch als Autor, wie sein selbst geschriebenes Off-Broadway-Stück "This World of Tomorrow" zeigt, das vor einigen Monaten in New York aufgeführt wurde.

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United Archives GmbH / ActionPress Tom Hanks in "Forrest Gump"

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Getty Images Tom Hanks bei der Weltpremiere von "Billy Joel: And So It Goes" beim Tribeca Festival in New York, 4. Juni 2025

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Mike Myers in "Austin Powers"