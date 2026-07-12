Gewusst? Tate McRae war 2022 zu Gast bei "Wetten, dass..?"

Tate McRae (23) hat sich in den letzten Jahren zu einer international gefeierten Sängerin entwickelt, die nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit beeindruckenden Tanzeinlagen in ihren Musikvideos und bei Konzerten begeistert. Im Jahr 2025 stand die Kanadierin bei den MTV Video Music Awards auf der Bühne und zeigte einmal mehr ihr Können. Doch bereits einige Jahre zuvor hatte Tate die Gelegenheit, ihr Talent vor einem großen deutschen Fernsehpublikum unter Beweis zu stellen. 2022 war sie als Gast bei Wetten, dass..? dabei, wo Gastgeber Thomas Gottschalk (76) die damals 19-Jährige in seiner Show begrüßte. Ein Video von dem Auftritt ist auf YouTube zu finden.

Bei ihrem Auftritt in der traditionsreichen Unterhaltungssendung präsentierte Tate ihren Song "She's All I Wanna Be" und lieferte eine Performance ab, die das Publikum in ihren Bann zog. Die Sängerin überzeugte nicht nur mit ihrer stimmlichen Darbietung, sondern auch mit ihrer Choreografie, die sie gekonnt in die Show integrierte. Der Auftritt zeigte bereits früh, welches Potenzial in der jungen Künstlerin steckt und warum sie mittlerweile zu den gefragtesten Popstars ihrer Generation gehört.

Tate begann ihre Karriere schon in jungen Jahren und machte sich zunächst als Tänzerin einen Namen, bevor sie ihre musikalische Laufbahn startete. Die Kombination aus Gesang und Tanz ist zu ihrem Markenzeichen geworden und hebt sie von vielen anderen Künstlern in der Musikbranche ab. Mit Songs, die oft persönliche Themen und Gefühle aufgreifen, hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihre energiegeladenen Auftritte und ihre authentische Art machen sie zu einer Künstlerin, die sowohl auf großen internationalen Bühnen als auch in traditionellen TV-Formaten zu überzeugen weiß. Privat ist Tate seit Anfang des Jahres mit dem Eishockeyprofi Jack Hughes zusammen.

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IMAGO / Avalon.red Tate McRae, Sängerin

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IMAGO / ABACAPRESS Tate McRae, September 2025

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Imago Tate McRae performt bei den MTV Video Music Awards 2025